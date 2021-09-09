'Gönülden gönüle bir yol' projesi kapsamında 40 kadınla Diyarbakır gezisi düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Gönülden gönüle bir yol' projesi kapsamında 40 kadınla Diyarbakır gezisi düzenlendi

İHA

'Gönülden gönüle bir yol' projesi kapsamında 40 kadınla Diyarbakır gezisi düzenlendi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloglu'nun destekleriyle, kadın eğitmen ve kursiyerlerin moral motivasyonu için 'Gönülden gönüle bir yol' projesi kapsamında Diyarbakır gezisi yapıldı.
Diyarbakır Büyükşehir belediyesi hizmetlerini yerinde görmek isteyen kadın ve aile birimine bağlı yaşam merkezlerinde görev alan eğitmenlerin talebine karşılık, Sümerpark içinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait kampüsler gezildi. Kadınlara yönelik, aşçılık kursunun verildiği mekan, engelli vatandaşların boş zamanlarını verimli geçirmesi amacıyla kapsamlı programlanan ve bir çok kursun ve çocuk kreşlerinin olduğu sosyal hizmet binası gezildi.
Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı gençlerin ders çalışabildiği, kitap okuyabildiği ve zengin bir kütüphaneye sahip millet kıraathanesi, satranç, erbane, bağlama, bilgisayar gibi kursların olduğu bilgi evi, Cemil Paşa Konağı, Sur ilçesinde tarih ve huzur kokan küçeleri gezildi. Dicle vadisinde yemek ve dinlenme molasi veren ekip Ongözlu Köprü sonrası, Dengbej evine geçti. Son olarak Hz. Süleyman Cami ve şehit sahabelerin mekanları ile yapılan gezi son buldu.
Her hafta düzenlenen geziler hakkında açıklamalar yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Dairesi Genel Koordinatörü Netice Aslan; "Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun destekleriyle yaşam merkezlerimiz ve mesleki eğitim kurslarımızdaki usta öğretici, eğitmen ve kursiyerlere moral motivasyon ve farkındalık adına Diyarbakır'da yaşayıp şehrin güzelliklerini görememiş özellikle dezavantajlı bölgelerde ikamet eden kadınlarımıza farkındalık oluşturmak ve güzel bir gün yaşatmak için hemşehrilerimize belediyemiz hizmetlerinden habersiz olan annelere ve genç kızlara hizmetlerimizi yerinde göstermeye devam edeceğiz. Valimiz Münir Karaloğlu'na ev sahipliği ve destekleri için Diyarbakır kadınları adına teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbeti devam ediyor, aileler direniyor Yüreği yanık annelerden Güzide Demir: “Yetim oğlumu HDP kandırıp götürdü, bir daha gelmedi”
YEREL HABERLER Evlat nöbeti devam ediyor, aileler direniyor Yüreği ...
Diyarbakır’da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saate 16 bin 148 TL ceza yedi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir ...
Grup halinde daldılar 50’den fazla tavuk ve ördekleri telef ettiler Başıboş sokak köpekleri tavuk ve ördek kümesine daldı
YEREL HABERLER Grup halinde daldılar 50’den fazla tavuk ve ördekleri ...
Tasarımcı İnce vücut tipine göre ayakkabı seçimi tüyolarını verdi
YEREL HABERLER Tasarımcı İnce vücut tipine göre ayakkabı seçimi ...
Ahmet Kaya filminin izlenme oranının düşük kalmasına yönetmenden tepki
YEREL HABERLER Ahmet Kaya filminin izlenme oranının düşük kalmasına ...
Bahçede doğum yapan köpek ve 8 yavrusuna esnaf ile mahalle sakinleri sahip çıktı
YEREL HABERLER Bahçede doğum yapan köpek ve 8 yavrusuna esnaf ile ...
Kayıp 15 yaşındaki Elif, sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp 15 yaşındaki Elif, sosyal medyadaki videoda ...
Beyoğlu'ndan Yunus Emre Mahallesine taziye ve toplantı salonu müjdesi
YEREL HABERLER Beyoğlu'ndan Yunus Emre Mahallesine taziye ve ...
Okul çağındaki çocuklara giysi desteği
YEREL HABERLER Okul çağındaki çocuklara giysi desteği
DÜ’nün çocuk öğrencileri atölye başına geçti
YEREL HABERLER DÜ’nün çocuk öğrencileri atölye başına geçti
Çocukların Covid-19 mücadelesi (2)
YEREL HABERLER Çocukların Covid-19 mücadelesi (2)
Dicle Vadisi ışıl ışıl
YEREL HABERLER Dicle Vadisi ışıl ışıl
Kayapınar’a yeni kanalizasyon şebekesi
YEREL HABERLER Kayapınar’a yeni kanalizasyon şebekesi
DİSKİ’den su depolarında temizlik çalışması
YEREL HABERLER DİSKİ’den su depolarında temizlik çalışması
Evlat nöbetindeki acılı annenin feryadı Anne Solmaz Övünç: “3 yıldır çocuk çalan partinin önündeyiz”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı annenin feryadı Anne Solmaz ...
Davetiye firmalarının yerini dijital medya aldı
YEREL HABERLER Davetiye firmalarının yerini dijital medya aldı
Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah ...
Çocukların Covid 19 mücadelesi
YEREL HABERLER Çocukların Covid 19 mücadelesi
Tabancayla oynayken kendini yaraladı
YEREL HABERLER Tabancayla oynayken kendini yaraladı
Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı saldırıya ...
Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü bulundu
YEREL HABERLER Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü ...
Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından ...
Zabıta ekiplerinden okul servis araçları denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden okul servis araçları denetimi
Bağlar Belediyesi’nden örnek uygulama Kullanılmayan giysiler için ilçenin işlek noktalarına geri dönüşüm konteynerleri bırakıldı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden örnek uygulama Kullanılmayan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.