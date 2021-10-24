Kadın voleybolunda Bağlar-Elazığ dostluğu

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Türkiye Kadınlar 2.Voleybol Ligi'nde yer alan Elazığ Belediyespor ve Bağlar Belediyespor takımları Elazığ'da dostluk karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Elazığ 15 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan ve dostluk havasında geçen karşılaşmayı Bağlar Belediyespor 32 kazandı. Bağlar Belediyespor'u karşılaşmada yönetim kurulu üyesi Güzel Kızoğlu temsil etti. Bağlar Belediyespor yönetimi, gösterilen ev sahipliği ve misafirperverlikten dolayı Elazığ Belediyespor yönetimine teşekkür etti.

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