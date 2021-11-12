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Evde yaptıkları yiyecekleri oyuncakla takas ettiler, köy okullarına gönderdiler

İHA

Evde yaptıkları yiyecekleri oyuncakla takas ettiler, köy okullarına gönderdiler

Diyarbakır’da anasınıfı öğrencilerinin başlatıp yürüttüğü proje ile evde yaptıkları yiyecekleri oyuncakla takas eden öğrenciler bu oyuncakları köy okullarına gönderdi.
Özel Diyarbakır Final İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin başlatıp yürüttüğü 'Bir Oyuncakla Hayallere Ortak Ol' sosyal sorumluluk projesi kapsamında annelerinin evde yaptıkları tatlı ve ev yemeklerini oyuncak karşılığında takas ile arkadaşlarına sundular. Topladıkları oyuncakları Diyarbakır Kayapınar ilçesine bağlı Esentepe köyü ilkokulundaki minik kardeşlerine hediye eden öğrencilerin, oyuncak dağıtım töreni Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu ve İlkokul Müdürü Ayhan Karaçöl’ün katılımıyla gerçekleşti.

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