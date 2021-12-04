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Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çevre düzenlemesiyle su baskını yaşanmayacak

İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çevre düzenlemesiyle su baskını yaşanmayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden vatandaşların yaşadığı sorunları en aza indirgemek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşan su baskınlarını bitirmek için çalışma başlattı. Hastane girişindeki 2 bin 800 metrekarelik alanda vatandaşların hastaneye giriş çıkışları için güvenlik koridoru oluşturarak başlatılan çalışmalarda ilk önce alan temizlendi. Alana bazalt taş döşeyerek yeniden düzenleyen ekipler, 20 farklı noktada su tahliyesi için ızgara oluşturdu.
Ekipler, alanın daha güzel bir görünüme kavuşması için ızgaraların üzerinde oluşturduğu çanaklara ağaç dikecek.
Büyükşehir Belediyesi, yağmur sularının hastane içine girmesini engellemek için yapılan çevre düzenlemesini bir ay içinde tamamlamayı hedefliyor.

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