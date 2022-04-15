DİSKİ Çüngüş’e kesintisiz su sağlamak için çalışma başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yazın kurak dönemde su kesintisi yaşanan Çüngüş ilçesine 24 saat içme suyu sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ilçenin içme suyu sorununu çözmek için teknik personel ile su kaynaklarında incelemede bulundu. İlçeye 7 gün 24 su vermek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Tutşi, “Şu an ilçeye içme suyu temin ettiğimiz ve Malkaya Mahallesi’nde yer alan kaynak üzerinde çalışmalarımızı artıracağız. Aslında ilçeye ihtiyacın çok üstünde su vermemize rağmen sıkıntıların yaşanması su kullanım alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyor. Özellikle yaşam kaynağımız olan suyumuzu boşa akıtmamalı, bahçe ve bostan sulamalarında kullanmamalıyız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Aktaş Mahallesi su kaynağında tarımsal sulamada kullanılmak amacıyla gölet oluşturacak. Ekipler, arazideki durumu tespit etmek için etüt çalışmaları gerçekleştireceği belirtildi.

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