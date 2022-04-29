Tarihi Sur ilçesinde gençler için yeni mekan Akademi Üniversite

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteli gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerini yapabilmeleri için hayata geçirdiği Akademi Üniversite açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde üniversite öğrencilerinin bilim, sanat, kültür, müzik, fikir, edebiyat alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla tarihi Diyarbakır evini gençlerin hizmetine sundu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Akademi Üniversite’de şiir, müzik dinletileri, film günleri, sosyal etkinlikler, gezi faaliyetleri düzenlenecek. Üniversite öğrencilerine okudukları bölümler ile ilgili her basamakta destek verilecek. Üniversite öğrenci kimliğini ibraz eden herkesin ücretsiz bir şekilde faydalanabileceği merkez, haftanın 7 günü sabah saat 10.00’dan gece 12.00’ye kadar açık olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.