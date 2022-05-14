Piknikte çaya düşen 13 yaşındaki Semanur öldü

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İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde, ailesiyle piknik yaptığı sırada dengesini kaybederek, Malabadi Çayı'na düşen Semanur Görmez (13) boğuldu.

Silvan'ın Kızlar Mahallesi´nden geçen Malabadi Çayı kenarına Görmez ailesi, piknik yapmaya geldi. Semanur Görmez, piknik sırasında dengesini kaybedip, suya düştü. Semanur için ihbarla bölgeye jandarma ve Batman itfaiyesi aramakurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat su içinde arama yaparken, Semanur'un cansız bedenine ulaştı. Ailesi sinir krizi geçirirken, Semanur Görmez´in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2022-05-14 15:38:21



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