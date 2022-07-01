Çorak topraklar suya kavuşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilecek projeyle Çermik ve Çüngüş ilçelerine bağlı 18 kırsal mahallede sulama kanalı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, tarımın gelişmesi, üretimin desteklenmesi ve üreticilerin gelirlerinin arttırılması amacıyla çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile Projeler Şube Müdürlüğü, Çermik ve Çüngüş’teki 18 kırsal mahallede çiftçilerin ürün çeşitliliğini artırarak gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi için proje hazırladı. GAP Bölge Kalkınma İdaresince onaylanan "Çermik ve Çüngüş ilçelerine bağlı 18 mahalle ve mezralarında tarımsal sulama suyu” proje, 18 milyon liraya mal olacak.

Proje protokolü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi tarafından imzalandı. Çiftçi, projeyle ilgili, “GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile imzaladığımız ÇermikÇüngüş Sulama Suyu projesi için 12 milyon destek aldık. Destekleri için GAP İdaresine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” İfadelerini kullandı.



20 bin 100 dekar arazi sulanacak

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılacak sulama kanalı projesi tamamlandığında, 20 bin 100 dekar arazinin sulanmasıyla Çermik’e bağlı mezra ve mahallelerde 1636 çiftçi, Çüngüş’e bağlı mezra ve mahallelerde ise 865 çiftçi faydalanacak. GAP Bölgesinde sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlayacak projede, kırsal alandaki çiftçilerin gelir ve refah düzeyinin artırılarak, istihdam oluşturulması ve köyden kente göçün engellenmesi, kırsal alanda yaşayan gelir düzeyi düşük ve geçimini zorlukla sağlayan ailelerin, sulu tarım yoluyla gelirleri artırılacağı belirtildi.

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