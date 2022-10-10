ABD’nin Purdue Üniversitesi’nden Prof. Susan Swithers, “Pek çok insan şeker içermediğini düşünerek bu içeceklerin daha sağlıklı olduğunu sanıyor ancak kişiler bunu kanıtlayacak verilere henüz sahip olamadığımızı anlamalılar” dedi.

Araştırmalar fazla kilosu olan kişilerin, ideal kiloya sahip olan kişilere kıyasla daha fazla gazlı içecek tükettiğini gösteriyor.