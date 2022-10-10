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Şekersiz gazlı içecekler göründüğü kadar masum mu?

Satıcılar size 200 kalori içeren 500 ml’lik bir içeceğin şekersiz ve sağlığa zararsız olduğunu söylemez. Bunun yerine adını değiştirerek diyete uygun düşük şekerli ürün olarak reklamını yapar.

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  • Şekersiz kola gördüğü kadar masum mu? Şekersiz içecekler kilo yapar mı, zararlı mı, faydalı mı?

    Tüketiciler tarafından bu içeceklere bakış açısı değişiyor. Imperial College London’ın yaptığı bir araştırma sonucunda tatlandırıcı içeren içeceklerin herhangi bir kilo kaybına neden olmadığı kaydedildi.
  • Şekersiz kola gördüğü kadar masum mu? Şekersiz içecekler kilo yapar mı, zararlı mı, faydalı mı?

    TİP 2 DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR

    Yine araştırmacılar bu tür içeceklerin sağlığa zararlı olduğu görüşünde.

    Kamuoyunda ve bazı bilim insanları arasında yer alan görüşlerde tatlandırıcıların kilo aldırdığı ve Tip 2 diyabet hastalığı riskini de arttığına dair düşünceler hakim.
  • Şekersiz kola gördüğü kadar masum mu? Şekersiz içecekler kilo yapar mı, zararlı mı, faydalı mı?

    ABD’nin Purdue Üniversitesi’nden Prof. Susan Swithers, “Pek çok insan şeker içermediğini düşünerek bu içeceklerin daha sağlıklı olduğunu sanıyor ancak kişiler bunu kanıtlayacak verilere henüz sahip olamadığımızı anlamalılar” dedi.

    Araştırmalar fazla kilosu olan kişilerin, ideal kiloya sahip olan kişilere kıyasla daha fazla gazlı içecek tükettiğini gösteriyor.
  • Şekersiz kola gördüğü kadar masum mu? Şekersiz içecekler kilo yapar mı, zararlı mı, faydalı mı?

    KİLO ALDIRIYOR

    ABD Kamu Sağlığı Dergisi’nin ABD’de yetişkinler üzerinde yaptığı bir araştırmada sağlıklı kiloya sahip kişilerin %11, fazla kilosu olan kişilerin %19’u diyet içecekleri tüketiyor.

    Yine Obezite adlı dergide yer alan, yaklaşık 8 yıl süren 3700 kişinin diyeti incelendiğinde düşük kalorili tatlandırıcıların kilo aldırdığı fark edildi.
  • Şekersiz kola gördüğü kadar masum mu? Şekersiz içecekler kilo yapar mı, zararlı mı, faydalı mı?

    Bu durum araştırmacılara suni tatlandırıcıların ters etki yaparak kilo aldırıp aldırmadığını sorgulattı.

    Araştırmalarda neden sonuç ilişkisi kurmak zor, kilo alınmasına neden olan şey tatlandırıcılı şekersiz içecekler mi yoksa alınan bu içeceklerin zararsız olduğu düşünülerek gereken dozajdan fazla tüketilmesi mi?
  • Şekersiz kola gördüğü kadar masum mu? Şekersiz içecekler kilo yapar mı, zararlı mı, faydalı mı?

    FARELER ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

    Profesör Swithers bu konuyu ele alarak fareler üzerinde deney yapıyor, yaptığı deney sonucunda vücuda alınan normal şekere kıyasla tatlandırıcılı içeceklerin farklı tepki yarattığı ortaya çıkıyor.

    Şeker tüketildiği zaman dile değdiğinde tatlı bir his yaratıyor ve devamında yemek tüketileceği işareti iletiliyor.
  • Şekersiz kola gördüğü kadar masum mu? Şekersiz içecekler kilo yapar mı, zararlı mı, faydalı mı?

    Sıfır kalorili tatlandırıcı içildiği zaman ardından yemek yeme hissi görülmüyor.

    Bu sonuç ile tatlandırıcı ile kalori arasındaki bağ zayıflamış oluyor.
  • Şekersiz kola gördüğü kadar masum mu? Şekersiz içecekler kilo yapar mı, zararlı mı, faydalı mı?

    Proseför Swithers, “Diyet gazlı içecekler vücuda zararlı olduğunu düşünüyoruz, çünkü tüketildiği zaman şekeri sindirmeyi zorlaştırıyor. Hayvanlar gerçek şeker aldıkları zaman sindirmekte zorlanıyorlar ve hormonların verdiği tepkimeler değişiyor, kandaki şeker seviyesi yükseliyor bu da kilo alımına neden oluyor” dedi
  • Şekersiz kola gördüğü kadar masum mu? Şekersiz içecekler kilo yapar mı, zararlı mı, faydalı mı?

    BAĞIRSAK DENGESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

    Başka bir görüş olan İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü’nde görev alan bilim insanlarına göre düşük kalorili tatlandırıcılar farelerin bağırsaklarındaki bakteri dengesini bozuyor.
  • Şekersiz kola gördüğü kadar masum mu? Şekersiz içecekler kilo yapar mı, zararlı mı, faydalı mı?

    Nature adlı dergide yapılan bir araştırma da düşük kalorili tatlandırıcılar hayvanların metabolizmasını değiştiriyor ve kandaki şeker seviyesini yükseltiyor. Bu durum da Tip 2 diyabetin başlangıcı olarak görülüyor.

    Kaynak: BBC

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