Enerji ve günün stresli geçen zamanlarını daha kolay atlatmanız için; kahvaltıyla güne başlamak atılacak ilk adımdır. Çünkü metabolizmanın düzenli olması ve bağışıklık sisteminin güçlenerek hareket etmesi için, kahvaltı yaparak sağlanır. Gereksiz atıştırmalarla güne başlamak kendinize gelmenizi geciktirir. Ve kalan öğünlerde daha çok yeme ihtiyacı duyarsınız. Bunun yanında kilo almak da cabası!

Kahvaltıda; sağlıklı ve kilo almaya neden olmayacak beslenme şekli nasıl olmalıdır? Bunun için bazı diyet kahvaltı önerileri vererek yardımcı olmaya çalışalım.

Diyet kahvaltı önerileri

Kahvaltıda belli bir listeye bağlı kalmak gerekmez, yediklerinizin kalorisine ya da tüketiminize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Rehber olması açısından bazı önerilerle sizlere yardım edebilecek örnekler verelim ve sizlerde bu örneklerin rehberliğinde kendinize bir kahvaltı menüsü hazırlayın.

Düşük karbonhidrat içeren menü:

Bu menüde yumurta önerilmiyor, ancak; haftada bir haşlanmış yumurta olarak tüketmeniz protein almanız açısından gereklidir.

Omlet; 1 tane domates, 2-3 tane mantar, 1 tane biber, yarım soğan, 1-2 yaprak ıspanak. Tavada 2 çay kaşığı yağın içerisine malzemeler eklenerek biraz da tavukgöğsü ilave ederek omletinizi yapabilirsiniz.

Kompleks karbonhidrat içerikli menü:

Lifli gıdalardan oluşan bu menü sayesinde gün içerisinde tok kalmanıza yardımcı olacaktır.

1 tane muz, 4-5 yaban mersini, 2 yemek kaşığı kahvaltılık gevrek, 2-3 yemek kaşığı yağsız yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir.

Meyve içerikli menü:

Sevdiğiniz meyvelerden oluşan bir meyve salatası yaparak güne başlamanız sizi canlandıracaktır. İçerdiği vitamin ve mineraller ile sağlıklı bir şekilde güne başlamak ve gün boyu enerjik olmanız açısından önemlidir.

Sadece sıvı içerikli menü:

Kan şekerinin düşmesini önlemek ve güne aç başlamamak için, sebze ve meyve karışımı taze hazırlanmış bir içecek hazırlayarak tüketebilirsiniz. Ayrıca muzlu süt içmenizde bir alternatif olsun.

Hızlı diyet menüler: