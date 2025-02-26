Diyette bezelye yenir mi? Diyette bezelye yemek kilo aldırır mı?

DİYETTE BEZELYE KİLO ALDIRIR MI?

Bezelye besin değeri yüksek ve sağlıklı bir baklagil olarak bilinir. Kilo aldırıp aldırmadığı konusu nasıl tüketildiğine porsiyon kontrolüne ve kişinin genel beslenme düzenine bağlıdır. Öncelikle bezelye karbonhidrat içeriği açısından diğer sebzelerden biraz daha yüksek olsa da kompleks karbonhidratlar içerdiği için kan şekerini hızlı yükseltmez.

100 gram bezelye yaklaşık 80-90 kalori içerir ve bu oran ölçülü tüketildiğinde kilo aldırmaya sebep olacak kadar yüksek değildir. Ayrıca bezelyenin lif oranı yüksektir; sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi sağlayarak gereksiz atıştırmalıkları azaltabilir. Bezelye aynı zamanda bitkisel protein açısından da zengindir. 100 gramında yaklaşık 5-6 gram protein bulunur. Proteinler vücutta kas yapımına destek olur ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına katkı sağlayabilir.

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Spor yapan kişiler için bezelye bitkisel protein kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra içeriğindeki lif sindirim sistemini destekler ve bağırsak sağlığını korur. Lifli besinler uzun süre tok tuttuğu için diyet programlarında da önemli bir yere sahiptir. Herhangi bir besinde olduğu gibi bezelyenin de fazla tüketimi gereksiz kalori alımına sebep olabilir.

Bezelyenin kilo aldırma potansiyelini artıran bir diğer faktör nasıl pişirildiğidir. Örneğin, tereyağı veya krema ile yapılan yemeklerde bezelyenin kalori miktarı büyük ölçüde artar. Fazla miktarda tuz ve yağ eklemek de bezelyenin sağlıklı yapısını bozabilir. Ancak haşlanmış, buharda pişirilmiş ya da çorba içinde kullanılan bezelye kilo aldırmadan sağlıklı bir beslenme düzenine katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte bezelyenin glisemik indeksi (GI) orta seviyededir. Glisemik indeks bir besinin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren bir ölçüttür. Düşük glisemik indeksli gıdalar kan şekerini yavaş yükseltirken yüksek glisemik indeksli gıdalar daha hızlı yükseltir ve insülin salgısını artırabilir. Bezelyenin glisemik indeksi yaklaşık 48-55 civarındadır, yani orta seviyededir.

BEZELYE DİYETTE YENİR Mİ?

Bezelye besleyici içeriğiyle sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olabilecek bir sebzedir ve diyet yaparken de rahatlıkla tüketilebilir. İçeriğinde bol miktarda lif, bitkisel protein, vitamin ve mineral bulunması sayesinde uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. Diyet sürecinde en önemli noktalardan biri kan şekerini dengeleyerek açlık krizlerini önlemektir ve bezelye bu konuda etkili bir besindir. Kompleks karbonhidrat yapısı sayesinde sindirimi yavaş gerçekleşir ve kan şekerini aniden yükseltmez. Böylece gün içinde ani açlık hissini engelleyerek sağlıksız atıştırmalıklara yönelme ihtimalini azaltır. Düşük kalorili diyetlerde bezelye doyurucu yapısıyla öğünlerin daha tatmin edici olmasını sağlar.

REKLAM Diyet sırasında yeterli protein almak kas kaybını önlemek açısından değerlidir. Vejetaryen veya vegan beslenenler için iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Lif bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirimi destekler ve kabızlık gibi sorunların önüne geçebilir. Aynı zamanda bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Fakat bezelyenin hangi yöntemle pişirildiği de diyet açısından büyük fark yaratır. Haşlanmış veya buharda pişirilmiş hali çok daha sağlıklı bir seçenekken soslarla veya fazla yağla pişirildiğinde kalori oranı ciddi şekilde artabilir. Bunun yanı sıra bezelye potasyum, C vitamini, A vitamini, demir ve magnezyum gibi vücut için vitamin ve mineraller içerir. Potasyum vücuttaki sıvı dengesini koruyarak ödemin atılmasına yardımcı olur. Diyet yaparken vücutta su tutulumu bir sorun olabilir ve potasyum açısından zengin besinler bu durumu dengelemeye yardımcı olabilir. Aynı şekilde demir içeriği sayesinde kansızlığı önleyerek enerji seviyelerini koruyabilir. Diyet sürecinde yetersiz beslenme nedeniyle halsizlik ve yorgunluk hissedilebilir; bezelye gibi besleyici gıdalar bu tür sorunların önüne geçebilir. BEZELYE DİYETE UYGUN MU? Bezelye diyet yaparken sağlıklı ve besleyici tarifler oluşturmak için harika bir malzemedir. İçeriğindeki yüksek lif ve protein sayesinde uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengeler. Bu yüzden kilo kontrolü yaparken besleyici ve doyurucu öğünler oluşturmak için bezelyeden yararlanabilirsiniz. Düşük kalorili ve sağlıklı tarifler arayanlar için bezelye salatalardan çorbalara sebzeli yemeklerden püre tariflerine kadar birçok farklı şekilde kullanılabilir. REKLAM Üstelik sindirimi kolay olduğu için mideyi yormaz ve bağırsak sağlığını destekleyerek kilo verme sürecine olumlu katkıda bulunur. Bezelyeyi diyet tariflerinde kullanırken gereksiz kalori alımına neden olabilecek ağır soslar, fazla yağ veya kremalı karışımlardan kaçınmak gerekir. Bunun yerine doğal ve hafif malzemelerle pişirilmiş tarifler tercih edilmelidir. Bezelye ile hazırlayabileceğiniz sağlıklı diyet tariflerinden biri bezelyeli fit salatadır. Bu salata haşlanmış bezelye, çeri domates, salatalık, dereotu, limon suyu ve az miktarda zeytinyağı ile hazırlanır. Protein oranını artırmak için haşlanmış yumurta veya lor peyniri ekleyerek daha doyurucu hale getirebilirsiniz.