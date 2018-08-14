Koltuk altındaki tüyleri jiletle tıraş etmek, gebelik ya da menopoz gibi dönemlerde yaşanan hormonal değişimler, terlemeyi önleyen kozmetik ürünler, obezite, aşırı terleme veya kalıtsal nedenler cilt kararmalarına yol açabiliyor.

Estetik olarak kötü bir görünüm yaratan bu renk farklılığı, yazlık kıyafetlere geçilmesiyle birlikte daha büyük bir sorun haline gelebiliyor. Öte yandan diz, dirsek ve koltuk altı kararmalarına çözüm arıyorsanız endişelenmenize gerek yok!

Sıcak ayların gelişiyle kadınların korkulu rüyası haline gelen koltuk altı, diz ve dirsek kararmalarını doğal yöntemlerle geçirebilirsiniz. Peki diz, dirsek ve koltuk altı kararması nasıl geçer? Diz, dirsek ve koltuk altı beyazlatma yöntemleri nelerdir? İşte birbirinden etkili doğal çözümler...

LİMON VE KARBONAT

Limonun içerisinde bulunan asitler, cilt beyazlatma konusunda oldukça etkilidir. Limon suyu, cildi ölü hücrelerden de arındırır. Bu nedenle doğal maske tariflerinin de aranılan malzemesidir. Diz, dirsek ve koltuk altlarınızı beyazlatmak istiyorsanız sorunlu bölgelere limon suyu ve karbonat sürün. Ardından dairesel hareketlerle ovalayın. Bu uygulamayı her gün düzenli olarak tekrar ettiğinizde kısa sürede koltuk altı bölgenizdeki renk farklılığını görebilirsiniz.

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ELMA SİRKESİ

Bakterileri öldürücü etkisi bulunan, koku oluşumunu önleyen elma sirkesiyle koltuk altı diz ve dirsek kararmalarına çözüm bulabilirsiniz. Sirkenin asitli yapısı, cildi beyazlaştırmada oldukça etkili. Ancak hassas bir cilde sahipseniz sirkeyi ilk başta cildinizin küçük bir yerine uygulamakta fayda var. Bu kür için elma sirkesini sorunlu bölgeye sürdükten sonra 15 dakika kadar bekleyin ve durulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Neredeyse her derde deva olan, saç ve cilt bakımında kullanılan Hindistan cevizi yağı, kararmalara da çözüm oluyor!

Koltuk altlarının rengini açma özelliğine sahip olan Hindistan cevizi yağı, içerdiği E vitamini sayesinde cildi besliyor.

Hindistan cevizini kararan bölgelere düzenli olarak uygulayarak kesin çözüm elde edebilirsiniz.

PATATES

Eğer hassas bir cildiniz varsa cilt kararmaları için patatesten faydalanabilirsiniz. Bir dilim patatesle koltuk altlarınızı beşer dakika boyunca ovup ardından yıkayın. Bir başka yöntemse patatesin suyunu koltuk altlarınıza sürün, on dakika bekletip yıkayın. Bu yöntem düzenli kullanımda sonuç verecektir.

YULAF EZMESİ VE YOĞURT

Yoğurt ve yulaf ezmesi karışımı da cildi ölü derileri temizleyerek cildi beyazlatır. 2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ekleyin. Bu karışımı masaj yaparak kararmaların olduğu bölgeye sürün. Daha sonra soğuk su kullanarak koltuk altlarınızı, diz ya da dirseğinizi durulayın.

MUZ KABUĞU

Bir muzun kabuğuyla koltuk altlarınızı güzelce ovalayın. Muz kalıntıları tamamen kuruyuncaya kadar bekleyin. Kuruyan muzları hafifçe ovarak temizleyin ve soğuk ile yıkayın. Muz kabuğunun içeriğinde bulunan sitrik asit, ciltteki kararmalar için etkilidir.

ALOE VERA

Antibakteriyel özelliğiyle cildi temizleyen ve besleyen aloe verayla, ciltteki kararmalardan kurtulabilirsiniz. Bu doğal kür için aloe vera yapraklarından çıkan jeli koltuk altlarınıza sürerek güzelce masaj yapın. 15 dakika kadar bekleyin, jel bu sürede kuruyacaktır. Hafifçe ovarak jeli ciltten arındırın ve soğuk suyla cildi durulayın.

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