MasterChef 2019 Şampiyonu kim oldu?

Dizilerin büyük bir çoğunluğu bu hafta yayınlanmayacak. Her sene yeni yıl zamanı dizilerin yeni bölümleri bir süre yayınlanmıyor. İşte dizilerin yayın tarihleri ile ilgili detaylar...

DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Yarında itibaren TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

DİZİLER KAÇ HAFTA YOK?

Dizilerin kaç hafta yayınlanmayacağıyla ilgili, yayıncı kuruluşlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin şimdilik sadece bu hafta olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta bir değişiklik olursa ayrıntılar haberlerimizde olacak.

ÇUKUR, YASAK ELMA, SEFİRİN KIZI, ZALİM İSTANBUL YAYINLANACAK

Bu akşam ekranlara gelen Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı ve Yasak Elma yine ekranlarda olacak. Ancak Vuslat dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Yarından itibaren ise sadece TRT 1'de yayınlanan Kalk Gidelim, Payitaht ve Şampiyon dizilerinin yeni bölümü yayınlanacak.