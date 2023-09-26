Dizisi final yaptı, soluğu Londra'da aldı! Burcu Özberk'in pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Burcu Özberk, son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisinde boy gösterdi. Projenin erken final yapmasının ardından Özberk, soluğu Londra'da aldı. Ünlü güzelin pozları dikkat çekti.
Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe gibi dizilerde boy gösteren Burcu Özberk, son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz projesinde Şükrü Özyıldız ile birlikte rol almıştı.
Dizinin reytinglerinin düşük gelmesi sebebiyle yayın hayatına son verilen Burcu Özberk, finalin ardından soluğu Londra'da aldı. Güzel oyuncunun Londra sokaklarında çekildiği pozlarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
Londra Moda Haftası’nda da boy gösteren Burcu Özberk siyah kalp emojisi ile pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun siyahlar içerisindeki iddialı tarzı, sevenlerinden tam not aldı.
Instagram hesabında 9.7 milyon takipçisi olan Burcu Özberk'in gönderilerine sevenlerinden: "Türkiye'nin en güzel kadını", "Hem yetenekli hem güzel", "Her gün fotoğraf at", "Melek gibisin", "Bambaşka bir güzellik" gibi yorumlar geldi.
İşte Burcu Özberk'in Londra pozları...