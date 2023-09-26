Dizisi final yaptı, soluğu Londra'da aldı! Burcu Özberk'in pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

4 Şurada Paylaş!









Instagram hesabında 9.7 milyon takipçisi olan Burcu Özberk'in gönderilerine sevenlerinden: "Türkiye'nin en güzel kadını", "Hem yetenekli hem güzel", "Her gün fotoğraf at", "Melek gibisin", "Bambaşka bir güzellik" gibi yorumlar geldi.