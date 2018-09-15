Djurgardens - Brommapojkarna maçı istatistikleri

Djurgardens ve Brommapojkarna, 16 Eylül 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. 32 puanlı Djurgardens 7. sırada bulunuyor, Brommapojkarna 16 puana sahip ve 14. sırada. Djurgardens, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Brommapojkarna, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 705 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Djurgardens kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.00, Brommapojkarna sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Djurgardens son hafta oynanan Brommapojkarna maçında 3-2 kazandı.

Brommapojkarna ise Djurgardens maçında 3-2 yenildi.

Djurgardens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Djurgardens, kendi sahasında 14 gol attı, 10 gol yedi.

Brommapojkarna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brommapojkarna, 5 gol atarken 31 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ