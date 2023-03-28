Doç. Dr. Atila: 5-6 bin yıl önce parfüm üretimi yapılıyordu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Doç. Dr. Atila: 5-6 bin yıl önce parfüm üretimi yapılıyordu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenker Atila, 5-6 bin yıl önce parfüm üretildiğini ve bunun ticaretinin yapıldığını söyledi. Günümüze göre çok keskin olan parfümlerin konulduğu kapların çok daha büyük olduğunu belirten Doç. Dr. Atila, Antik Çağ'da 30 bin şişeye yakın üretim ve ihracat olduğunun kaynaklarda yer aldığını kaydetti

Doç. Dr. Atila: 5-6 bin yıl önce parfüm üretimi yapılıyordu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Koku Kültürü ve Turizmi Derneği'yle birlikte kokunun 5 bin yıllık tarihini araştıran Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenker Atila, Erzurum Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen 'Kokunun izinde: Bronz Çağ'da Erzurum' sergisinde çalışması hakkında bilgi verdi.

Arkeoloji alanındaki uzmanlığının Antik dönemdeki cam, seramik ve pişmiş kaplarla yapılan parfüm kapları olduğunu belirten Doç. Dr. Atila, dernekle birlikte uzun soluklu bir çalışma yaptıklarını anlattı.

"İNANILMAZ BİR PARFÜM VE PARFÜM KABI ÇEŞİTLİLİĞİ VAR"

Günümüzde parfüm denince insanların aklına hemen Fransa'nın geldiğini ifade eden Atila, "5-6 bin yıl önce parfümün yapıldığını biliyoruz. Özellikle Bronz Çağ'a geldiğimizde Mezopotamya'da kralın baş danışmanı olan bayan parfümörünün ürettiği parfümler dünyaya yayılıyor. Burada asıl ilgimi çeken Antik Çağ'da bir coğrafyada, bütün Anadolu'da, Akdeniz coğrafyasında günümüzde parfüm yapımında kullanılan ne kadar baharat, bitki, ağaç reçinesi varsa antik çağda hepsini biliyorlar.

Çok çok iyi parfümler üreten parfümörler var. O dönemde bu konudaki ticari potansiyel ilgimi çekiyor. Antik Çağ'da ortalama büyüklükteki bir firma yılda 30 bin şişe ihracat yapabiliyor. Bunun kaynaklarda kayıtları var. Bugünün en büyük firmaları bile 2-3 bin şişe sattıklarında büyük bir iş yapmış oluyorlar.

O dönemde inanılmaz bir ticari potansiyel var. İnanılmaz bir parfüm ve parfüm kabı çeşitliliği var. Antik kaynaklar, tabletlerde yer alan bilgilerde şimdi nasıl parfüm formülleri gizli saklıysa çok büyük bir ticari potansiyele sahip olduğu için atik çağda da aynı şekilde parfümörler bilgi vermiyor. Hepsinin kendi parfümleri var" dedi.

"ANTİK ÇAĞ'DA KOKULAR DAHA SERTTİ"

Kaynaklardan elde ettikleri bilgilere göre Antik Çağ'da kokuların daha sert olduğunu belirten Doç. Dr. Atila, "Antik Çağ'da kokular daha sertti. O dönemler insanlar tarımla uğraştıkları için duş alma ihtiyaçları fazla yoktu. Sürekli çalıştıkları için parfümlerin daha keskin ve sert olduğunu gördük. Bunu elde edilen kaynaklardan o dönem üretilen bitkilerden biliyoruz. Yaptığımız araştırmalarda elde ettiğimiz verilerle o dönem üretilen parfümleri, laboratuvar ortamında biraz daha yumuşatarak üretiyoruz.

Tabletler, antik kaynaklar Bronz Çağ'da krem şeklinde zeytinyağı, susam yağı içine koku maddeleri karıştırıyorlar ya da suda kaynatarak su olarak vücutlarına sürüyorlar. Bazen bir insan yarım litre parfüm kullanabiliyordu. Ondan parfüm kapları çok büyük, ta ki parfümlerin damıtma ile yapılmasından sonra parfüm kapları küçülüp günümüze yakın hale geliyor. Milattan önce 2200 yılından günümüze kadar parfüm teknolojisi kullanılmaya başlandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı
YAŞAM Lise öğrencisi, 80 ülkenin parasını topladı
Süt kuzularının anneleriyle buluşma anları görüntülendi
YAŞAM Süt kuzularının anneleriyle buluşma anları ...
Rüyada Alüminyum Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Alüminyum Eşyalar Görmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Alüminyum Görmek
Rüyada Altın Kaybetmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Evde Altın Kaybetmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Altın Kaybetmek
Rüyada Altın Bozdurmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Başka Bir Yerde Altın Bozdurmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Altın Bozdurmak
Rüyada Âlim Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Âlim Görmek Ve Konuşmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Âlim Görmek
Rüyada Aldatmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Birini Aldatmanın Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Birini Aldatmanın Anlamı
Rüyada Akrabalarla Yemek Yemek Ne Anlama Gelir? Rüyada Akrabalarla Yemek Yenmesi Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Akrabalarla Yemek Yemek
Son dakika: İstanbul'un renkli semtleri! İstanbul'un renkli sokakları - Foto haber
YAŞAM İstanbul'un renkli semtleri ve sokakları
Sağlıklı iftar tabağı için 8 öneri
YAŞAM Sağlıklı iftar tabağı için 8 öneri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.