Pandemi kısıtlamaları etkilemezse bu yıl 100 binin üzerinde bir ziyaretçi akını beklediklerini aktaran Tanır, "Artık insanlar, şehirlerden ve apartmanlardan sıkıldılar. Doğayla iç içe yerleri tercih ediyorlar. Akdağ'da bu doğal manzaralarıyla insanlara keyifli ortamlar sunuyor. Dolayısıyla bu yıl da Akdağ'a gelen günübirlik ve kampa gelen turist sayıları artacaktır." diye konuştu.