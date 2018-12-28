Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Ekim Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl ekimde 4 milyar 137 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 10,4 azalışla 3 milyar 707 milyon metreküpe düştü.
Toplam ithalatın 3 milyar 7 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 700 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Bu yıl ekim ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 648 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 771 milyon metreküple Azerbaycan ve 588 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalanı Cezayir ve Nijerya'dan yapıldı.
DOĞAL GAZ STOKLARINDA ARTIŞ
Doğal gaz stok miktarı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 artarak 3 milyar 359 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının ekim ayında 3 milyar 194 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.
Ekimde doğal gaz tüketimi ise yüzde 15,43 azalışla 3 milyar 442 milyon metreküpe düştü. En çok doğal gaz tüketimi 1 milyar 605 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, 1 milyar 10 milyon metreküple sanayi izledi. Tüketimin kalanı ise konut, enerji, hizmet sektörü ve diğer alanlarda gerçekleşti.
Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yıl ekimde Yunanistan'a 45,4 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın aynı ayında bu miktar yüzde 19,5 artışla 54,3 milyon metreküpe çıktı.
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