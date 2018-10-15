Doğal görünümlü kış makyajında püf noktalar

15.10.2018 - 14:56 | Güncelleme:

Mümkün olduğunda doğal duran makyajlar, son zamanların trendleri arasında gösteriliyor. Estetisyen Bade Özavcı, doğal görünümlü kış makyajının nasıl yapılması gerektiğine dair ipuçları da veriyor. İşte yok gibi görünen kış makyajında atlanılmaması gereken adımlar...

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Makyajda son zamanların trendi; mümkün olduğunca doğal görünmeyi sağlayan makyajlar. Soğuk kış günlerini karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde ise değişen mevsime adapte olmak, hem cildimiz hem de uygulayacağımız makyaj açısından çok önemli. Estetisyen Bade Özvacı, porselen gibi duru bir ten, nude dudaklar, dolgun kirpikler, ışıltılı bazlar ve aydınlatıcılar ile bu kış doğal makyaj görünümlerinin öne çıktığını söylüyor. Özavcı, doğal görünümlü kış makyajının nasıl yapılması gerektiğine dair ipuçları da veriyor.

AÇIK TONLAR TERCİH EDİN

Doğal görünümlü bir kış makyajı için yapmanız gerekenler oldukça basit. Öncelikle makyaj yaparken açık tonları tercih etmeniz gerekiyor. Ten renginize uygun olarak seçeceğiniz pastel tonlar ile doğal ve çekici bir görünüme kavuşabilirsiniz. Özellikle kapatıcı kullanmak istiyorsanız su bazlı kapatıcılık özelliği bulunan ve fazla yoğun olmayan kapatıcıları kullanın. BB kremler de bir diğer seçenek olabilir.

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GÖZLERİNİZ IŞILDASIN

Makyaj uygulamasında en dikkat çekici noktalardan biri de gözler. Kış aylarında hem doğal hem de daha canlı bir görünüme sahip olmak için far seçiminize dikkat etmeniz gerekiyor. Şeftali ve kahverengi tonlarında bir farı belli belirsiz bir şekilde göz kapaklarınıza uygulayın. Bu tonlardaki farlar gözlerinizin daha ışıltılı görünmesine olanak sağlayacak. Kirpiklerinizi belirginleştirmek içinse rimelinizi yoğun bir şekilde uygulayın.

NEMLENDİRİCİ DUDAK KREMİ YAPIMI

DUDAKLARI KURUTMAYAN RUJLAR KIŞIN EN BÜYÜK KURTARICISI

Sıra geldi ruj seçimine. Kış aylarında en çok dert yandığımız konulardan biri de kuruyan dudaklarımız. Dudakları kurutmayan, gün boyu nemli tutan ama aynı zamanda da doğal bir renk veren rujlar, kışın en büyük kurtarıcılarından. Nude tonlar, kahve tonlar, uçuk pembe ve turuncu tonları doğal görünümlü bir kış makyajı için çok ideal.

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TEN RENGİNİZE UYGUN ALLIK SEÇİMİ ÖNEMLİ 

Allık, makyajı tamamlayan en önemli unsur. Doğal tonlarda bir kış makyajı için allığınızın çok hafif tonlarda olması gerekiyor. Açık tenliyseniz açık pembe tonlarını, koyu ten rengine sahipseniz şeftali rengi tonlarını kullanmalısınız. Uygulama yaparken de dikkat etmeniz gereken püf noktaları var. Sadece elmacık kemiklerinizin üzerine, belli belirsiz sürmelisiniz.

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