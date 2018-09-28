Dünyaca ünlü İtalyan makyaj sanatçısı Luca Mannucci, sonbaharda uygulanabilecek makyaj trendlerini Türk kadınları için paylaştı. Bugüne dek Tina Turner ve Çinli film yıldızı Gong Li gibi birçok başarılı isme de makyaj yapan ünlü makyör, altın değerinde önerileri ve ipuçları ile doğru bilinen yanlışları da açıkladı.

Türk kadınının saç, yüz ve göz renginin tam bir sonbahar makyajına uygun bir profil olduğunu belirten Mannucci, Türk kadınlarının güzelliğini ön plana çıkarmak için daha doğal ve sofiste makyaj yapmalarını öneriyor.

SONBAHARIN FAVORİSİ METALİK GÖZ VE DUDAK MAKYAJI

Türk kadınının en dikkat çeken özelliklerinin gözleri ve derin bakışları olduğunu söyleyen Mannucci’ye göre 2018 sonbahar sezonunda metalik gözler ve dudaklar ön planda oluyor. Yoğun eyeliner kullanımı ve dikkatlice şekillendirilmiş kaşlar da sezonun öne çıkan trendleri arasında yer alıyor.

Türk kadınlarının yoğun makyaj uygulamalarını tercih ettiğini belirten Mannucci, tam tersi bir uygulama yapılmasını gerektiğinin altını çizerek, doğal görünümlü bir cilt makyajıyla güzelliğin ön plana çıkarılabileceğini belirtiyor. Mannucci’ye göre, mat bir makyaj bazı uygulandıktan sonra doğal ve ince yapılı az miktarda fondöten, fırça yerine parmaklarla dağıtılarak ciltte daha taze bir görünüm elde ediliyor.

BUĞDAY TENLİLER NUDE VE KESTANE RENGİNİ TERCİH ETMELİ

Altın, gümüş, yeşil ve turuncu bu sonbaharın favori renkleri arasında yer alıyor. Türk kadınlarının genelde buğday tenli olduğunu belirten ünlü makyaj sanatçısı, kahve alt tonlu rujların Türk kadınlarına yakıştığını, bu nedenle sıcak nude ve kestane rengi rujların tercih edilebileceğini belirtiyor.

TÜRK KADINLARI MAT MAKYAJ SEVİYOR

Türk kadınlarının genel olarak mat makyaj sevdiğini söyleyen Mannucci, basmakalıp görünümlerin dışına çıkmak için göz makyajlarında değişiklikten yana olmalarını tavsiye ediyor. Luca’ya göre son dönemin modası olan bronz ve gece mavisi renkleri ile göz makyajlarına farklı bir yorum getirilebiliyor. Elmacık kemiklerini ön plana çıkarmak, canlı ve sağlıklı bir görünüm elde etmek içinse açık renk allıklar tercih etmek gerekiyor. Kirpiklere bolca uygulanmış maskara ile bakışlar ön plana çıkarılırken, canlı renklerde tercih edilen bir ruj ile de cildiniz çok daha canlı ve sağlıklı görünüyor.

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