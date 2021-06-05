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Doğal miras kabul edilen Trakya'daki anıt ağaçlar özel bakıma alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaçların gelecek kuşaklara daha sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 111 ağaç bakıma alındı.

Doğal miras kabul edilen Trakya'daki anıt ağaçlar özel bakıma alındı
AA

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce uygun nitelikteki ağaçlar, anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınıyor. Anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amacıyla bakımları özenle yapılıyor.

Mevzuatta "tabiat varlığı" olarak tanımlanan anıt ağaçların mevcut durumlarını belirlemek, bakım ihtiyaçlarını tespit etmek, korunmalarını ve tanıtımlarını sağlamak ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Bakanlık tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Edirne'de 51, Tekirdağ'da 32, Kırklareli'nde 28 olmak üzere Trakya'daki 111 anıt ağacın budamaları yapılarak gövdelerindeki çürüklerden temizleniyor. Gerekli ilaçlamaların ardından çürüyen yerler macunlanarak kapatılıyor.

Ekipler Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde, en ile gövde boyu hesaplamalarıyla 819 yaşında olduğu tespit edilen çınar ağacının bakımını da özenle yerine getirdi.

Ekiplerin ilgisini çeken ve bakımı diğer ağaçlara göre daha zor olan ağacın bakımı bir gün sürdü.

Gövdesinde oluşan boşluğa iki kişinin rahatlıkla girip çalışabildiği ağacın çürükleri temizlenerek gerekli bakımları yapıldı.

- "Anıt ağaçlar geçmişle gelecek arasında köprüdür"

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürü Ersoy Canbek, AA muhabirine, anıt ağaçların varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amacıyla Trakya'daki 111 ağacın bakımlarının özenle yapıldığını söyledi.

Canbek, anıt ağaçların gerek boyutları, gerek yapıları, gerekse tarihsel olaylara ettikleri tanıklıklar dolayısıyla önemli olduklarını kaydetti.

Trakya'da "boyutsal anıt ağaçlar", "tarihi anıt ağaçlar", "folklorik anıt ağaçlar" ile "mistik anıt ağaçlar" olmak üzere 4 grupta ağaçların bulunduğunu anlatan Canbek, şöyle devam etti:

"Toplamda tescilli ağaç sayımız ülke genelinde 9 bin 98'dir. Tabi bu ağaçların bugüne tanıklık ettiği gibi gelecek nesillere de bizden bu yaşadıklarının selamını iletmesi önemli. Geçmiş ve gelecek arasında tarihi ve kültürel köprü vazifesi gören anıt ağaçlarımız restore ve bakım çalışmalarımız ile gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılacak. Anıt ağaçlarımız bugün yaşananları, bugün ettikleri tanıklıkları gelecek nesillere aktaracaklar."

Canbek, gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı, daha sürdürülebilir çevre, daha sürdürülebilir bir doğa bırakmak için çalıştıklarını aktardı.

- 819 yıllık çınar ağacı dikkat çekiyor

Canbek, Çakıllı beldesindeki 819 yıllık çınar ağacının ilgi çekici olduğunu belirtti.

Kentte 28 anıt ağacın olduğunu ve en yaşlı ağacın Çakıllı beldesinde bulunduğunu dile getiren Canbek, "819 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz, 23 metre boyunda, tepe alanı 26 metre, 302 santim gövde kalınlığına sahip ağaç görülmeye değer." dedi.

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