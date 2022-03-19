Doğalgaz yardımı başvuruları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan doğalgaz yardımı başvurusu Şubat ayında başlamıştı. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte Doğalgaz yardımı başvurusu yapmayan vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru ekranını, doğalgaz desteği başvurusunu tamamlayan vatandaşlar ise ödemelerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte doğalgaz yardımı ödemeleri hakkında tüm detaylar...