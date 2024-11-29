Doğalgazda aralık tarifesinde değişikliğe gidilmedi

BOTAŞ, 1 Aralık 2024 itibarıyla geçerli doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicileri sunulmaktadır. Bu kapsamda, kuruluşumuz tarafından 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."