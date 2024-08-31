Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?

9. DOĞAL BİR PESTİSİT OLARAK KULLANILIR

Sarımsak bazlı bir pestisit (Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere "pestisit" ismi verilir.) hazırlamanın birkaç farklı yolu vardır; ancak hepsi biraz sarımsağı ezmeyi, birkaç damla sabunla karıştırmayı ve bir süre suda bekletmeyi içerir. Sonuçlar oldukça etkili; az miktarda sarımsak bile çok işe yarıyor!