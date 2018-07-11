Türk basketbolunun duayenlerinden eski milli basketbolcu ve milli takımın eski menajeri Doğan Hakyemez, geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

68 yaşındaki Doğan Hakyemez'in Antalya'da kontrol için gittiği hastanede dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş ve operasyon geçirdiği kaydedilmişti. Doğan Hakyemez, işlemin ardından kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Yoğun bakımdaki Hakyemez, hayatını kaybetti.