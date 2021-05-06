TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 42. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 42. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış'ın kalbi son kez kırılır. Dönüşü olmayan bir sona giderken her şey, Barış'ın kendi zaaflarıyla, çocukluğuyla ve duygularıyla hesaplaşır. Her şeyin bittiğini duymaya hazır olmasa da buna katlanmak zorunda olduğunu düşünmektedir. Atacak geri adımı kalmamış, köşeye sıkışmıştır. Ancak Zeynep bu kez kararlı, inançlı bir aşık olarak sıkıştığı köşeden Barış'ı da, kendini de son kez çıkarır.

Artık mutsuzluğa, umutsuzluğa, incinmeye tahammülleri kalmamıştır. Barış uzun süredir Zeynep'ten görmediği bu iyileştirici, onarıcı tavır karşısında yine her inançlı aşık gibi umutla durur. Artık kurulmaya hazır ve kimsenin bozmasına kolay kolay izin verilmeyecek bir yuvayı kurma yoluna girerler. Ne Nesrin'in ne Tarık'ın planı işlemiyor, sürekli adımları boşa düşüyordur. Nesrin ve Tarık'ın planı gittikçe sürdürmesi zor bir hal alır.

Barış çoktan enselerinde iz süremeye başlamışken, Zeynep ve Sakine de kalbi sertleşen Gülbin'in karşısına beklemeği bir şekilde çıkacak ve iyiliğin reddedilmez tohumları ekecektir. Ali Rıza ve Savaş, Zeynep'i Barış'a istemek için Nermin ve Sakine'nin kapısını çalar. Artık herkesin iyileşmeye ve hayal kurmaya ihtiyacı vardır. Ali Rıza ve Sultan'da kurdukları hayal için artık hazırdır.



