Doğma büyüme muhtar

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1935 yılında Malazgirt ilçesine bağlı Adalar Mahallesi’nde dünyaya gelen Muhtar Reşit Kardan, 1958 yılından beri muhtarlık görevini yürüterek büyük bir başarıya imza attı. Yaklaşık 61 yıldır mahallenin tek muhtar adayı olarak seçimlere giren Reşit Kardan, 3 evliğinden yaklaşık 20 çocuğu ve 100’e yakın da torunu olduğunu dile getirdi.
“BU MUHTARLIK MÜHRÜNÜ TAM 61 YILDIR TAŞIYORUM"
O günden bu yana görevini kesintisiz sürdüren Kardan, 31 Mart'ta yapılan seçimleri de kazandı. Tüm muhtarlık seçimlerine rakipsiz olarak giren Kardan, "Ben 1954’te askere gittim. İki yıl askerlik yaptıktan sonra ilçeme geldim ve 1958 yılında muhtar oldum. Bu muhtarlık mührünü tam 61 yıldır taşıyorum. Beş yıl daha muhtarlık yapacağım inşallah. Yani sizin anlayacağınız ben ölünce bu muhtarlık mührünü de benimle birlikte mezarıma gömecekler. Benden sonra kim gelirse kendine yeni muhtarlık mührü yapsın” dedi.
“CUMHURBAŞKANIMI ÇOK SEVİYORUM, BENİ KÖŞKE DAVET ETSİN"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hayran olduğunu dile getiren muhtar Reşit Kardan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. O bizim babamızdır. İnşallah beni Köşke davet eder. Kendisini görmeyi çok istiyorum. Tarihi Malazgirt ilçesinden selam ve saygılarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.
“KENDİMİ BİLDİM BİLELİ MUHTAR"
Adalar Mahallesi sakinlerinden Rasim Birdal da Reşit Kardan’ın çok sevilen bir kişi olduğu söyledi. Kardan’ın mahalleye çok hâkim olduğunu vurgulayan Birdal, "Ben 53 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Reşit Kardan tek muhtarımızdır. Her sokakta, her kapıda, her evde kim var iyi bilir. Halkın ona büyük bir teveccühü var. Bizim kanat önderimizdir. Kendimi bildim bileli burada muhtar. Bu seçimlerde de yeniden muhtar seçildi, zaten rakibi de yoktu" şeklinde konuştu.
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