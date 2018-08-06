Hava sıcaklığının ve havadaki nem oranlarının çok yüksek olduğu yaz günlerinde, klima da yaşamın vazgeçilmezi haline geliyor. Özellikle sıcağa karşı hassasiyetleri artan gebelerde, bebeklerde, kalp hastalarında ve menopoz dönemindeki kişilerde klima, kontrollü kullanıldığında faydalı oluyor. Ancak dikkat edilmediği takdirde klima kullanımının sağlık üzerine son derece zararlı etkileri de ortaya çıkabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak klima kullanımının püf noktaları hakkında bilgi verdi.

DİKKAT! KLİMA ÖLDÜREBİLİR!

KLİMALI ORTAMDAN ÇIKMAK STRESE NEDEN OLUYOR

Yaz boyunca sürekli soğuk ve serin bir ortamda bulunan kişilerin hava sıcaklığının daha yüksek olduğu dış mekanlara toleransı azalmakta ve başka insanlar için kabul edilebilir ısı seviyeleri çok yüksek olarak algılanmakta, sıcağa karşı tahammülsüzlük artmaktadır. Bu kişilerde sıcak ortamlara çıkılması stresi yükseltir, hatta kalp ve solunum yetmezliğine bağlı ölümlere dahi neden olabilir.

BAŞ AĞRISINA YOL AÇABİLİYOR

Bütün gün soğuk üfleyen bir klimanın altında kalmak, kişilerde halsizlik ve baş ağrısına neden olmaktadır. Klimanın altında vücutta titremeler gerçekleşebilir. Bunun nedeni sürekli soğuk ve kuru hava nedeniyle solunum yollarını döşeyen mukozaların ve cildin kuruması, bununla birlikte vücutta gelişen aşırı su kaybıdır. Böyle bir ortamda halsizlik, gözlerde, ağız ve boğazda kuruluk, baş ve boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve artrit gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

DİKKAT! DUŞ BAŞLIĞINDAN BİLE BULAŞIYOR...

BAKTERİLER KLİMAYI SEVİYOR

Klimalar sağlığı tehdit eden mikroorganizmalar için üreme ortamıdır. Klimaların içinde rahatlıkla çoğalan mantarlar, mayalar, virüsler ve bakteriler klimanın üflediği hava ile ortamda bulunan kişilere ulaşmakta, solunum yolları için ciddi tehditlere neden olmaktadır. En basitinden farenjit, grip ve nezle gibi iltihaplardan, “Lejyoner Hastalığı” olarak bilinen ve ölümle sonuçlanabilen ağır zatürrelere kadar geniş bir yelpazede enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda, organ nakli olan veya kanser hastalarında önemli bir risk oluşturmaktadır.

"BAKIM YAPTIRMADAN KLİMAYI AÇTIRMAYIN"

Klimalar alerjenlerin süzülmesine yardımcı olduğu için alerjik hastalığı olan kişiler için faydalıdır ancak bakımı iyi yapılmamış klimalar tam ters etki oluşturarak ortama bolca alerjen polenlerin ve tozların gönderilmesine neden olur. Böylelikle alerjik burun iltihapları, alerjik sinüzitler, astım gibi hastalıklar meydana gelebilir.

KLİMANIN DOĞRU KULLANIMI İÇİN BUNLARA DİKKAT!

1. Öncelikle klima bakımlarına önem verin, güvendiğiniz firmalarla çalışın.

2. Su kullanan sistemlerde, klimanın su haznesindeki su günde en az birkaç kez değiştirilmeli, su haznesinin temizliğine özen gösterilmelidir.

3. Klimaların derecelerini çok düşük seviyelere ayarlamayın. Klima ısı derecesini seçerken dış ortamla iç ortam arasındaki ısı farkının yüzde 20’den veya 8-10 dereceden fazla olmamasına özen gösterin. Örneğin dış ortamdaki hava sıcaklığı 40 dereceyse klima ayarı en düşük 30-31 derece olmalıdır.

4. İnsan vücudunun iç ısısı 37-38 derecedir. Bulunulan ortamın ısısı bu değerin yüzde 30’undan daha soğuksa giyinerek vücut ısınızı korumamız gerekir. Yaz günlerinde ince giysiler giyildiği için bulunulan ortamın ısısının 26 dereceden daha soğuk olması hastalıklara davetiye çıkarır.