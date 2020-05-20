Doğu Akdeniz'de 14 yaş ve altı çocuklar ikinci kez sokağa çıktı - ADANA

Adana'da, Atatürk Parkı'na aileleriyle saat 11.00'den itibaren gelen çocuklar, maske takıp sosyal mesafeye uygun şekilde oyunlar oynadı.Yeşil alanlarda ve oyun gruplarında eğlenen çocuklar, güzel havanın tadını çıkardı.Bazı çocuklar paten, bisiklet ve kaykay kullanarak vakit geçirirken, bazıları da parktaki güvercinlere yem attı.
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