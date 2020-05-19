AA

Van'da Şehir Stadı'nda bir araya gelen gençler, saat 19.19'u gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşların da balonlardan eşlik ettiği gençler, ardından meşale yakarak bayramın coşkusunu yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Bugün gerçekleştirdikleri etkinlikte vatandaşların balkona çıkarak bayramın heyecanını yaşadığını belirten İnanç, öğrenci yurtlarında da ışıklarla koreografi oluşturulduğunu ifade etti.

MUŞ

Muş'ta Vali İlker Gündüzöz ve eşi Meşide Gündüzöz konağın önünde saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Gündüzöz'e çocukları da eşlik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Merkez Spor Salonu'nda da İstiklal Marşı okundu.

BİTLİS

Bitlis ve ilçelerinde bayramın coşkusunu yaşayan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu.

İl merkezindeki şehir stadyumunda düzenlenen programda, saat 19.19'u gösterdiğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü idarecileri ve personelleri hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Bitlis Kız Yurdu'nda karantinada kalan vatandaşlar da belirtilen saatte İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

HAKKARİ

Hakkari'de Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen programda saat 19.19'u gösterdiğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları ve gençler, Şehir Stadyumu ve Gençlik Merkezi önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Bazı vatandaşlar da balkonlarında Türk bayrakları sallayarak okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.