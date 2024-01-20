Yunan botu kaçak göçmenleri batırmaya çalıştı, Türk Sahil Güvenlik kurtardı! O anlar kamerada
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan lastik bottaki yaklaşık 30 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı o anlar ise Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında meydana geldi. Balıkçı Veli Koyuncu, teknesiyle avlanmaya çıktığı Ege Denizi'nde, Yunan Sahil Güvenlik botunun, içinde yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botu batırmaya çalıştığını gördü.
BATIRMAK İÇİN ÇEVRESİNDE TUR ATTI
Lastik botun çevresinde Yunan botu tur atarken, batma tehlikesi yaşayan kaçak göçmenler ise büyük korku yaşadı.
Balıkçı Veli Koyuncu, cep telefonu kamerası ile Yunan botunu görüntüleyip, bölgede beklemeye başladı.
TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI
Türk balıkçıları gören Yunan botu batırma girişimini durdurup, bekleyişe geçti. Türk balıkçıların haber vermesiyle bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; lastik botta bulunan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botlarına alınarak karaya çıkarıldı.