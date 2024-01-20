Yunan botu kaçak göçmenleri batırmaya çalıştı, Türk Sahil Güvenlik kurtardı! O anlar kamerada Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan lastik bottaki yaklaşık 30 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı o anlar ise Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.01.2024 - 06:56 Güncelleme: 20.01.2024 - 06:56 facebook

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