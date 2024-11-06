Doğukan Güngör'den, Burcu Taflanoğlu'na samimi açıklamalar

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, SHOW TV Dijital YouTube kanalında yayınlanan 'Show Kuşu' programına konuk oldu.

Güngör, 'Fatih' karakteri için açılan 'tokat sitesi' ile ilgili yaşadığı ilginç bir anıyı paylaşarak büyük ilgi topladı.

'Fatih Ünal' karakteri izleyicilerin tepkisini çeken hareketleriyle çok konuşulurken, geçtiğimiz yıl 'Fatih'i Tokatla' adında bir site açılmış ve bu durum çok konuşulmuştu.