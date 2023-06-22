"AŞK DÜNYADAKİ EN ŞEFFAF DUYGU"



Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a verdiği röportajda, "Aşk dünyadaki en şeffaf duygu. Birini her şeyiyle kabul etmek, karşılıksız sevmek ve o kişiyi hayatının merkezine koymak olarak açıklarım. Bütün engellerin aşılabileceğinin kanıtı bence aşkın tanımıdır" ifadelerini kullanmıştı.