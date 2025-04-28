Doğukan Güngör'ün adı, Fenerbahçe’nin Efsane Yol’una kazındı
Doğukan Güngör'ün adı, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Efsane Yol'una yazıldı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren ve Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Doğukan Güngör'ün ismi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki Efsane Yol'a kazındı.
Böylece Doğukan Güngör; Emre Kınay, Tülin Şahin, Kubilay Aka, Meltem Cumbul, Pamir Pekin gibi ünlü Fenerbahçe taraftarlarının da isimlerinin yer aldığı Efsane Yol'daki seçkin isimler arasına katıldı.
Emre Kınay
Tülin Şahin
Kubilay Aka
Meltem Cumbul
Pamir Pekin