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        Haberler Magazin Doğukan Güngör'ün adı, Fenerbahçe’nin Efsane Yol’una kazındı - Magazin haberleri

        Doğukan Güngör'ün adı, Fenerbahçe’nin Efsane Yol’una kazındı

        Doğukan Güngör'ün adı, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Efsane Yol'una yazıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 23:15 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:15
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        Adı Fenerbahçe'nin Efsane Yol'una kazındı
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren ve Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Doğukan Güngör'ün ismi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki Efsane Yol'a kazındı.

        Böylece Doğukan Güngör; Emre Kınay, Tülin Şahin, Kubilay Aka, Meltem Cumbul, Pamir Pekin gibi ünlü Fenerbahçe taraftarlarının da isimlerinin yer aldığı Efsane Yol'daki seçkin isimler arasına katıldı.

        Emre Kınay

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        Tülin Şahin

        Kubilay Aka

        Meltem Cumbul

        Pamir Pekin

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        #Doğukan Güngör
        #fenerbahçe
        #Efsane Yol
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