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Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, 50 metre savruldu. Otomobil, önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 ARKADAŞ ÖLDÜ Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran ise kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.