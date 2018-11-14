Bacaklarımızda 1-5mm çaplarındaki kırmızı, mavi, yeşil kılcal damarlar ile 5mm’den daha kalın ‘spagetti makarna’ görünümlü kalın damarlar, kozmetik sorundan konfor bozukluğuna, tedavi edilmezlerse hayati tehlikeye dek uzanan pek çok tabloya yol açabiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre bir kadının yaşamında bacak varislerine yol açan pek çok neden bulunuyor. “Doğum kontrol hapları da bu nedenler arasında mıdır” sorusunu yönelttiğimiz Kalp – Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, kadınların yüzde 80’inde görülen varis ile doğum kontrol hapları arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

BİLEĞİNİZDE ÇORAP LASTİK İZİ OLUYORSA VARİSE DİKKAT!

Bacaklarımızdaki venlerin, (toplardamar) içlerindeki kirli kanı temizlenmek üzere akciğerlerimize etkili biçimde pompalayamamalarına ‘venöz yetersizlik’ (reflü) adı veriliyor. Bunun sonucunda kan, bacaklarda ve özellikle hasta venlerin bulunduğu bölgelerde göllenmeye başlıyor. Çoğu kadının, diz altında veya bilek düzeyinde çorap lastiğinin iz bıraktığını fark etmesi bu sorunun varlığına işaret ediyor. Kanın biriktiği venlerin çapları artıyor, belirgin ve kıvrıntılı hale geliyor ve çıplak gözle görülüyor. Bu sorunda bacaklarda; Huzursuzluk, yanma, ağrı, ağırlık hissi ve şişlik şeklinde yakınmalar meydana geliyor. Venöz yetmezlik sorunuyla bacak venleri zayıflayıp tahrip olduğunda karşılaşılıyor. Artan kan akımı veya ağırlık, bu damarların üzerine binen basıncı artırıyor ve hastalık meydana geliyor. Böyle olunca venlerin içinde bulunan ve tek yönlü olarak çalışan kapaklar bozuluyor ve kirli kanı geriye (ayaklara doğru) kaçırmaya başlıyor.

RİSKİ ARTIRAN NEDENLER

Bacaklardaki varislere yol açan “venöz yetmezlik” adı verilen damar hastalığı, pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bunların arasında:

* İleri yaş

*Aşırı kilo

*Ailede varis bulunması

*Uzun süre oturmayı veya ayakta durmayı gerektiren meslekler/yaşam tarzı

*Gebelik veya menopoz gibi hormonal değişiklikler

*Hormon barındıran ilaçlar ilk sıralarda yer alıyor.

DOĞUM KONTROL HAPLARI VE VARİS

Hamilelik ve menopoz gibi doğum kontrol haplarının kullanımı da venöz yetmezlik ve varise yol açabiliyor. Doğum kontrol haplarının içindeki hormonlar ven duvarlarını gevşetiyor. Bunun sonucunda, geçmişte bacaktan akciğerlere kirli kanı başarıyla pompalayabilen venler, bu görevi yerine getirmekte zorlanmaya başlıyorlar. Yine bu ilaçlar, vücutta su tutulmasına neden oldukları için dolaşan kanın hacminde ve damarlara yansıyan basınçta artışa yol açıyorlar.

DOĞUM KONTROL HAPLARI VE PIHTI OLUŞUMU

Doğum kontrol haplarının yan etkilerinden birinin de, venler içinde pıhtı oluşum riskini artırmaları olduğu belirtiliyor. Bu durum ‘venöz tromboembolizm’ adı verilen ölümcül tabloya zemin hazırlayabiliyor. Doğum kontrol hapına başlaması gereken herkesin tüm riskleri doktorları ile konuşmaları gerekiyor.

* Eğer bu ilaçları hormonal bir bozukluğu düzeltmek için (örneğin adet düzensizliği gibi) kullanmak zorundaysanız, “en az zararlı” ilacı seçmenizde doktorunuzdan yardım almalısınız.

* Eğer arzunuz, doğum kontrol amacıyla bir tedavi almaksa doğum kontrol hapları dışında başka bir seçeneğiniz olup olmadığını yine kadın doğum doktorunuza danışmalısınız.

* Eğer bacaklarınızda varis var ise ve sizde veya ailenizde bacaklarda bir pıhtı hikayesi bulunuyorsa zorunlu olmadıkça doğum kontrol haplarından kaçınmalısınız.

DİKKAT!

Doğum kontrol hapları doğrudan varislere veya bacakta pıhtıya yol açmasa da, bu problemlere yol açan venöz yetmezlik hastalığının nedenleri arasındadır.

UYGUN TEDAVİ İLE VARİSTEN KURTULMAK MÜMKÜN

* Kılcal damarlara ‘Yüzeyel Köpük Skleroterapi’ veya uygun durumlarda ‘Yüzeyel Lazer’

* Makarna görünümlü damarlara, 1mm’lik kesiler içinden yapılan ‘Ambulatuvar Flebektomi’

* Kapakları geriye kaçıran, gözle görmediğimiz damarlara uygulanan ‘EVTA’

* Genelde EVTA’yı tamamlayıcı olarak uygulanan ‘Doppler Görüntüleme Altında Kimyasal Ablasyon’ ile varislerinizden kurtulmanız olasıdır.

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