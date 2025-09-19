Habertürk
        Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 Eylül çocuk yardımı ödeme takvimi ve ödeme tutarı

        Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Doğum yardımı ödemeleri ayın kaçında hesaba geçiyor?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 sonrasında dünyaya gelen çocuklar için başlatılan doğum yardımı desteği Eylül ayında da sürüyor. Bu destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl süreyle aylık 5 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. Peki, Eylül ayına ilişkin doğum yardımı ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte 2025 Eylül dönemi doğum yardımı ödemelerine dair güncel detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 13:50 Güncelleme: 19.09.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuk sahibi ailelere sunduğu doğum yardımı desteği, Eylül ayında da vatandaşların takip ettiği konular arasında yer alıyor. Çocuk sayısına göre farklı miktarlarda yapılan bu ödemeler, 1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için herhangi bir koşul olmadan veriliyor. Peki, Eylül ayına ait doğum yardımı ödemeleri ailelerin hesaplarına ne zaman yatırılacak? İşte konuya dair güncel bilgiler…

        2

        EYLÜL AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 29 Ağustos 2025 tarihinde yatmıştı.

        3

        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        4

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.

        5

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

        Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

        DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

