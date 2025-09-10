Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuk sahibi ailelere yönelik sağladığı doğum yardımı desteği, Eylül ayında da birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çocuk sayısına göre değişen miktarlarda yapılan bu ödemeler, 1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için herhangi bir koşul aranmadan veriliyor. Peki, Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri ne zaman ailelerin hesaplarına yatırılacak? İşte bu konu hakkında öne çıkan ayrıntılar…