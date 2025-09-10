Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Eylül çocuk yardımı ne zaman hesaba geçecek, çocuk başına ne kadar veriliyor?

        Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 sonrasında dünyaya gelen çocuklara yönelik başlatılan doğum yardımı desteği, Eylül ayında da sürüyor. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. Peki, Eylül ayına ilişkin doğum yardımı ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte 2025 yılı Eylül dönemi doğum yardımı ödemelerine dair güncel detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 17:39 Güncelleme: 10.09.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuk sahibi ailelere yönelik sağladığı doğum yardımı desteği, Eylül ayında da birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çocuk sayısına göre değişen miktarlarda yapılan bu ödemeler, 1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için herhangi bir koşul aranmadan veriliyor. Peki, Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri ne zaman ailelerin hesaplarına yatırılacak? İşte bu konu hakkında öne çıkan ayrıntılar…

        2

        EYLÜL AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 29 Ağustos 2025 tarihinde yatmıştı.

        3

        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        4

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.

        5

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

        Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

        DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Eldivenle cinayet! Meryem'in katiline iddianame hazırlandı!
        Eldivenle cinayet! Meryem'in katiline iddianame hazırlandı!
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?