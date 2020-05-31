"Doktor balıklar" yeniden mesaiye hazırlanıyor

AA

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler arasında yer alan Kangal Balıklı Kaplıcası, yarın yeniden faaliyetine başlayacak.

Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, AA muhabirine, kaplıcada koronavirüs önlemleri kapsamında bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Kaplıcanın tamamını dezenfekte etiklerini belirten Ünsal, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kaplıcamız hizmetlerinden faydalanabilir. İşletme olarak her türlü önlemi aldık." dedi.

Ünsal, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kaplıcada koronavirüse karşı ilaçlama çalışması yapıldığını ve ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini bildirdi.

- Kangal Balıklı Kaplıcası

İl merkezine 98, Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıca, yurt içi ve yurt dışından sedef hastaları başta olmak üzere şifa arayan çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor.

Yaklaşık 37 derece sıcaklıktaki suda yaşayan binlerce küçük balık, sivilce ve yara kabuklarını yiyerek deriyle kaplıca suyunun temasını artırıyor. Romatizma, kırık ve çıkık ile sinir, deri ve böbrek hastalıklarına da olumlu etkisi bulunduğu belirtilen kaplıcanın, özelikle sedef hastalığına iyi geldiği biliniyor.