İnsan vücudu üzerinde birçok etkisi olduğu bilinen hacamat (kupa uygulaması),geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.
Hastanede, her gün aralarında çevre illerden gelenlerin de olduğu yaklaşık 40 hastaya hacamat tedavisiyle ilgili hizmet veriliyor.
"HACAMAT HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE ETKİN ŞEKİLDE KULLANILIYOR"
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Özgür Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacamatın geçmişinin binlerce yıl geriye gittiğini belirterek, "Bu tedaviyi insanlar, binlerce yıldır birçok hastalığın tedavi edilmesinde uygulamışlar. Hacamat, günümüzde de etkin bir şekilde hastalıkların tedavi edilmesi için kullanılmakta." diye konuştu.
Hacamatın uygulanış şeklinden bahseden Aslan, şu bilgileri verdi:
"Genellikle sırt, baş, boyun, bel, eklem ağrısı ile yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerde hacamat tedavisi yapıyoruz. Hacamat öncesinde hastayı değerlendirmeye alıyoruz ve şikayetlerini dinliyoruz. Hastanın neresine, nasıl ve kaç seans hacamat tedavisi yapılacağını belirledikten sonra hastanın bir gün öncesinden diyet yapmasını istiyoruz. Hasta bir gün öncesinden hayvansal gıdayı kesiyor. Hasta tedaviye gelmeden 3 saat öncesinden de aç kalıyor. Daha sonra hastaya hacamat tedavisi yapıyoruz. Tedavi bittikten sonra tekrar 2 saat açlık süresi istiyoruz. O günde hayvansal gıdadan uzak durup, ertesi gün normal hayatına devam edebilecek şekilde hastamızı yönlendiriyoruz."
Aslan, hacamat tedavisinde vücuda atılan çiziklerin 1 milimetre olduğunu, çizik yerlerinin 24 saat içerisinde iyileştiğini, tedavinin ardından hastanın pansumanının yapıldığını anlatarak, "Ertesi gün hasta normal hayatına devam ediyor. Tedavinin yansıması ertesi gün görülüyor. Tedavinin ardından vücutta bir dinçlik oluyor. Hasta kendini daha enerjik hissediyor, üzerindeki stresi atıyor. Hasta çok fazla strese maruz kalmaması durumunda tedavi 6 ay etki ediyor." diye konuştu.
"HACAMATTAN SONRA AĞRILARIM GEÇTİ"
Tedavi için Ankara'dan Bolu'ya gelen omurilik hastası 59 yaşındaki Döndü Bal, "6 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Üç hastanede tedavi gördüm, 6 aydır da evde tedavi oluyorum. Hacamat tedavisi yaptırdım. Sırtımda ağrı vardı. Hacamattan sonra ağrılarım geçti. Vücudum biraz daha rahatladı." ifadelerini kullandı.
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