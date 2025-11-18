Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Doktor kızının erken teşhisiyle kanseri yendi | Sağlık Haberleri

        Doktor kızının erken teşhisiyle kanseri yendi

        Aydın'da göğüs hastalıkları uzmanı kızının dikkati sayesinde akciğer kanserinin erken evrede tespit edilmesiyle sağlığına kavuşan 79 yaşındaki Ramadan Şentürk, 16 yıldır rahat nefes alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktor kızının erken teşhisiyle kanseri yendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda o dönem yardımcı doçent olarak görev yapan Prof. Dr. Emel Uysal, 2009'da babası Ramadan Şentürk'ün 3-4 gün süren öksürük nöbetine şahit olunca çalıştığı hastaneye gelmesini istedi. Bunun üzerine baba Şentürk bir gün sonra muayene için kızının çalıştığı hastanesine gitti.

        Kontroller ve gerekli tetkiklerin ardından Şentürk'e kızı tarafından akciğer kanseri tanısı konuldu. Aynı hastanede tedavisine başlanan Şentürk için ameliyat kararı verildi. Başarılı bir operasyon sonrası akciğerdeki kötü huylu tümör temizlendi.

        Ramadan Şentürk, 6 aylık bir süreç ve kızının da hızlı müdahalesiyle amansız hastalıktan kurtulmuş oldu. Geçen zamanda kontrolleri kızının gözetiminde devam eden Şentürk, 16 yıldır yaşamını sağlıklı şekilde sürdürüyor.

        REKLAM

        "TANIYI KOYUNCA KENDİMİ ÇOK ÇARESİZ HİSSETTİM"

        Meslek hayatında birçok hastasına benzer teşhisleri söylemek zorunda kaldığını ifade eden Prof. Dr. Emel Uysal, kendi babası için böyle bir tanı koyduğunda ise büyük çaresizlik hissettiğini belirtti.

        Kanser tedavisinde erken tanının çok önemli olduğuna dikkati çeken Uysal, "Kanserde en önemli konu hızlı davranmak. Babamda tanı koyduk ve bir hafta içerisinde ameliyata karar verdik. Benim doktor olmam hastalığın erken teşhisinde babam için şans oldu diyebiliriz. Bir şans faktörü var, bunu yadsıyamayız. Ancak sadece bu değil, tümörün merkezden, damarlardan uzakta yerleşmiş olması da bir şans. Kişi her zaman böyle bir şans içinde olmayabilir" diye konuştu.

        Ramadan Şentürk ise yaşadığı rahatsızlığın üzerinden 16 yıl geçtiğini ancak bu sürede kızının tavsiyelerine uyarak kontrollerini hiç aksatmadığını dile getirdi.

        Kanser tanısı aldığında üzüldüğünü ancak stres yapmadığını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu: "Hepimiz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Buna hepimiz inanıyoruz, biliyoruz. Ben o gün 'buraya kadarmış' diye düşündüm ama 2009'dan bugüne 16 sene geçti hala yaşıyorum. Ben bu hastalığa yakalandım ancak kızımın bu dalda uzman olması benim için çok büyük bir şanstı. Ayrıca üniversitedeki koşulların da tam olması, patoloji ve MR sonuçları ile diğer işlemlerin süratli bir şekilde yapılması, ameliyata sevk edilmem beni kurtardı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir