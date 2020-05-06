Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid-19 ile topyekun mücadelenin başladığı günden bugüne ön safta hep sağlık çalışanları vardı. Sağlık çalışanları fedakarlık ve emekleriyle bu döneme damgalarını vurarak hepimizin kahramanları oldular. Hepsinin değeri bilinse de süreçte en çok doktorlar öne çıktı, en çok onlar konuşuldu. Oysa bu dönemin olmazsa olmazlarından sayılan yardımcı sağlık personeli de mücadelenin kahramanları arasındaydı. Canlarını dişlerine takan ve aynı özveriyle görev yapanlar arasında güvenlik görevlileri, temizlikte çalışan, hasta karşılama ve geçirmede görev yapan yardımcı sağlık çalışanlarının büyük desteği olmasa süreç bu denli başarılı yönetilmeyebilirdi.

DÖNER SERMAYE ÖDENEKLERİNİ PAYLAŞTILAR

Sağlık Bakanlığı Covid-19 ile mücadele sürecinde ön safta görev yapan hekimlerin döner sermaye ödemelerini tavandan vererek ödüllendirmişti. İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktorlar bir araya gelerek aldıkları ortak karar kendilerine verilen ödeneğin bir bölümünü yardımcı sağlık personeline (güvenlik görevlileri, temizlik çalışanları, hasta karşılamada görevli olanlar vb) ayırarak bu süreçte yoğun çaba sarf eden çalışma arkadaşlarını unutmamış oldular.

HAKLARI ÖDENMEZ

Hastanenin tüm doktorlarının katıldığı ve bedeli personelin yaptığı işin bu mücadeledeki yoğunluğuna göre belirlenen maddi destek, yetkililerce yardımcı sağlık personeline ulaştırıldı. Yardımcı sağlık personelinin döner sermaye geliri olmadığını söyleyen yetkililer, “ Bu dönemde hiçbir çalışma arkadaşımızın hakkı ödenmez. Bizimki sadece onları düşündüğümüzü ve minnetimizi gösteren küçük bir paylaşım. Bununla moral ve motivasyonlarına küçücük bir katkımız bile olduysa ne mutlu bize” açıklamasında bulundu.