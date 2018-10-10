İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamaya göre; son olarak hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman'dan sonra sağlıkta şiddete karşı etkinliklerinin devam edeceklerini duyurdu.

İstanbul Tabip Odası'nın yazılı açıklamasına göre; "Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı bir adım olacağına inandığımız ve yıllardır yasalaşmasını beklediğimiz yasa tasarısının bir an önce yasalaştırılması talebiyle nöbet tutmaya başlıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da "Sağlıkta Şiddet Yasası'nı İstiyoruz” nöbetini başlatıyoruz. 10 Ekim-17 Ekim 2018 tarihleri arasında, 18.00-20.00 arasında Kadıköy'de Beşiktaş İskele Meydanı'nda nöbette olacağız.

İlk nöbeti tutacağımız 10 Ekim 2018, Çarşamba tarihinde 1966-1984 yılları TTB Başkanı Dr. Erdal Atabek konuk konuşmacı olarak aramızda olacak."

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