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Doktorlara gülümseme eğitimi
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Doktorlara gülümseme eğitimi verildi

Hastalara daha güler yüzlü hizmet verebilmek ve hasta memnuniyetini artırabilmek amacıyla ilk defa bir kamu hastanesinde doktorlara gülümseme eğitimi verildi. SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına, Gülümseme Eğitmeni Psikolog Kutay Ürkmen tarafından, gülümseme eğitimi verildi

21.09.2018 - 15:36 | Güncelleme: İHA

Hastalara daha güler yüzlü hizmet verebilmek ve hasta memnuniyetini artırabilmek amacıyla ilk defa bir kamu hastanesinde doktorlara gülümseme eğitimi verildi.

İHA'nın haberine göre; hastalara daha güler yüzlü hizmet verebilmek ve hasta memnuniyetini arttırabilmek amacıyla, SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına, Gülümseme Eğitmeni Psikolog Kutay Ürkmen tarafından, gülümseme eğitimi verildi. İzmir’de ilk kez bir hastanede gerçekleştirilen eğitim seminerinde, 'Gülümsemenin Büyüsü' adlı sunum, hastane personeli tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken, kahkahalar da havada uçuştu. Doktorların kimi zaman gülmekten gözlerinden yaş gelirken kimi zamansa kağıttan uçak yaparak çocukluklarına inildi. 1,5 saatlik süre boyunca içerisinde çeşitli oyun ve uygulamaları da barındıran seminerde doktorlar, neşeli anlar ve önemli farkındalıklar yaşadı.

Tepecik Sanat Günleri kapsamında düzenlenen eğitim seminerine, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu başta olmak üzere hastane idarecileri, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları katıldı. Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu’nun açılış konuşmasının ardından Psikolog Kutay Ürkmen, sağlık sektöründe hasta memnuniyeti için hizmet kalitesinin yanı sıra iletişim becerilerinin de oldukça önemli olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE TARİHİNDE SPESİFİK OLARAK GÜLÜMSEME ÜZERİNE HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMAMIŞTIR"

'Gülümsemenin Büyüsü' başlığı altında, ülkemizde ve 5 farklı ülkede bugüne dek 700’ün üzerinde seminer düzenleyerek, 85 bin kişiye ulaştığını kaydeden Psikolog Ürkmen, "İnsanlara günlük hayatta ne kadar az güldüğümüzü, gülümsediğimizi hatırlatmaya çalıştığımız bir farkındalık semineri yapıyoruz. Sadece gülümsenin önemine dair farkındalık da yok bunun içinde. Örneğin sabah yolda yürürken karşıdan gelen bir insana ‘günaydın’ diyebilmek ya da hiç tanımadığınız bir insanı alışveriş merkezinde gördüğünüzde, göz göze geldiğinizde tebessüm ederek selam verebilmek, bunlara benzer bazı evrensel değerleri hatırlatmaya çalıştığım biraz stand-up tadında insanların bol bol güldüğü, eğlendiği, kağıttan uçaklar yapıp attığı, çocukluklarına döndükleri bir seminer oluyor. İlginçtir Türkiye tarihinde spesifik olarak gülümseme üzerine hiçbir çalışma yapılmamıştır. Benim eğitimin bu alanda ilk ve tek ve böyle olunca insanlar içeriğini çok merak ediyor” dedi.

"GÜLMEYİ BİLMİYOR DEĞİLİZ, GÜLÜMSEMEYİ UNUTUYORUZ"

Gülmeyi çoğu zaman unuttuğumuzu dile getiren Psikolog Ürkmen, "Toplum olarak aslında bizim derdimiz gülümsemeyi bilmiyor değiliz gülümsemeyi unutuyoruz. Özellikle yaş aldıkça bunu unutuyoruz. Uzmanlar bir araştırma yapmış ve okul öncesi dediğimiz 4 yaş gurubu çocukların gün içinde 350-400 kez gülümsediklerini, aynı süre içinde biz yetişkinlerde bu rakamın 15-20’ye düştüğünü tespit etmişler. Dolayısıyla çocukların bu değeri nasıl kavradıklarını, koruduklarını anlatmaya çalışıyoruz. O 'içinizdeki çocuğu öldürmeyin’ tabiri biraz daha çözülmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Seminere katılan doktorlar ise çok keyif aldıklarını belirterek, “Bize unuttuğumuz şeyleri olması gereken şeyleri hatırlattı. Çok eğlendik, devamını bekliyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda Psikolog Kutay Ürkmen’e Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

 

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