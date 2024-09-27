MasterChef'in yayınlanan son bölümünde yarışmacılar yılın ilk ödül oyunu için tezgah başındaydı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede, Beyza ödül oyununu kazanarak 100 bin TL'nin sahibi oldu. MasterChef yeni bölümünde ise, mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...