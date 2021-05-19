Dolandırıcının kimliği şoke etti 0:00 / 0:00

Fatmir Albayrak 45 yaşında. Evli ve bir çocuk babası. Tekirdağ Çorlu'da yaşıyor. Sakin bir şekilde geçirdiği hayatı dört yıl önce gelen tebligatla kâbusa döndü.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, cep telefonuna gelen mesajda Bakırköy Adliyesi'nde bir davasının olduğu belirtiliyor ve duruşmaya çağrılıyordu. Ne olduğunu şaşıran Albayrak, eşi ve çocuğuyla İstanbul'a gelerek mahkemeye çıktı. Avcılar'da alkollü araç kullanmak ve eşini dövmekle suçlandığını öğrenen Albayrak şok yaşadı. Çünkü olayın olduğu tarihlerde İstanbul'da bile değildi. Ve hayatında ne alkol, ne de askerlik dışında araç kullanmıştı.

4 AY ADLİYEDE ÇALIŞTI

Albayrak mahkemede, suçlamaları kabul etmedi. Eşinin salon dışında beklediğini, mahkemeye çağrılarak yüzleştirilmesini talep etti. Albayrak'ın iddialarına göre mahkeme başkanı bunu kabul etmedi. Albayrak'a 3 bin lira para cezası verildi. Albayrak, parayı ödeyemeyince cezası kamu hizmetinde çalışmaya dönüştürüldü. Denetimli Serbestlik kapsamında Çorlu Adliyesi'nde 4 ay çalıştı.

GERÇEĞİ ÖĞRENDİĞİNDE İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Yargılandığı suçu işlemediğini söyleyen Albayrak, başından geçenleri Habertürk'e anlattı. Bu süreçte avukat tutma gücünün olmadığını belirten Albayrak şunları söyledi:

"Ben bu cezayı aldıktan sonra araştırmaya başladım. Çünkü ne eşimi dövdüm ne de alkollü araç kullanmıştım. Daha önce Zeytinburnu'nda kalıyordum. Zeytinburnu'nda ulaştığım bazı kişiler bana ‘Ağabeyin senin kimliğini kullanıyor' dediler. İnanmadım. Sonra bir gün yengem arayıp ‘Senin kimliğini buldum' dedi. 'Nasıl olur benim kimliğim yanımda' diyorum. 'Hayır, kimlik elimde ama Rıdvan'ın resmi var. İsim soyisim ve TC kimlik numarası hepsi sana ait' diyor. Ben o zaman öğrendim ağabeyim benim kimlik bilgilerimi çalıp sahte kimlik çıkartmış. Kendi fotoğrafını yapıştırmış. Diğer bilgiler tamamen bana aitti."

ADINA ŞİRKET KURDU TRAFİK CEZASI YEDİ

Öğrendikleri karşısında ikinci şoku yaşayan Fatmir Albayrak avukat tuttu. Bir gün İstanbul'da avukatının yanına giderken polisin kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu belirlendi. Bu kez sahte evrakla şirket kurmakla suçlanıyordu. Yine para cezası alan Albayrak'a ayrıca peş peşe trafik cezaları gelmeye devam etti. Avukatı Göknur Mercan cezalara itiraz etti. Ayrıca ağabeyi Rıdvan Albayrak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AĞABEYİNİN 78 OLAYDAN ARANMASI ÇIKTI

Avukat Göknur Mercan yaptığı araştırmada, Fatmir Albayrak'ın suçlandığı tüm suçları ağabeyi Rıdvan Albayrak'ın işlediğini kanıtladı. Avukat Mercan "Müvekkilimin ağabeyi müvekkilimin kimlik bilgilerini ve kendi fotoğrafını kullanarak resmi bir kimlik çıkartıyor görünürde. Daha sonra bu şahıs birçok suç işliyor. Bu işlenen suçlar neticesinde yargılamalar oluyor ve yargılamalar da doğal olarak şahsın elindeki sahte kimlik bilgilerine göre oluyor ve müvekkilim bu suçlar neticesinde yargılanıyor. 78 suçtan aranıyor. Bunların içerisinde dolandırıcılık ve benzeri suçlar da var" dedi.

İŞLEMEDİĞİ SUÇLAR YÜZÜNDEN HESABINA BLOKE KONULDU

Bütün davalardan beraat ettiğini anlatan Fatmir Albayrak, İzmir'den gelen son mesajla yeniden kâbusu yaşamaya başladı. İddiaya göre ağabeyi İzmir Tire'de bir trafik kuralını ihlal etmişti ve ceza yine Fatmir Albayrak'a geldi. Borcu ödeyemeyen Albayrak'ın hesabına Tire Vergi Dairesi'nce bloke konuldu. Albayrak iş hayatında sıkıntılar yaşadığını belirterek "Ben şu an ne işe girebiliyorum ne hesaplarımda işlem yapabiliyorum. Hesaplarımda sürekli bloke var. Yardım da alamıyorum mağdur durumdayım" diye konuştu.