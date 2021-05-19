Dolandırıcının kimliği şoke etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaŞOK OLDU! Son dakika: Dolandırıcının kimliği şoke etti - Haberler
ABONE OL

Üç suçtan suçlandı! Dolandırıcının kimliği şoke etti

Sahte evrakla şirket kurmakla, alkollü araç kullanmakla ve eşine şiddet uygulamakla suçlandı. Adli ve idari para cezaları aldı. Ama bu suçların hiçbirini o işlememişti. Yaptığı araştırmayla ulaştığı sonuç ise onu şoke etti. Hem bunları, hem daha fazlasını işleyen onun kimlik bilgileriyle sahte kimlik çıkartan ağabeyiydi... Hakkında suç duyurusunda bulunduğu ağabeyinin 78 suçtan arandığı ortaya çıktı.

ŞOK OLDU! Son dakika: Dolandırıcının kimliği şoke etti - Haberler
Dolandırıcının kimliği şoke etti
0:00 / 0:00

Fatmir Albayrak 45 yaşında. Evli ve bir çocuk babası. Tekirdağ Çorlu'da yaşıyor. Sakin bir şekilde geçirdiği hayatı dört yıl önce gelen tebligatla kâbusa döndü.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, cep telefonuna gelen mesajda Bakırköy Adliyesi'nde bir davasının olduğu belirtiliyor ve duruşmaya çağrılıyordu. Ne olduğunu şaşıran Albayrak, eşi ve çocuğuyla İstanbul'a gelerek mahkemeye çıktı. Avcılar'da alkollü araç kullanmak ve eşini dövmekle suçlandığını öğrenen Albayrak şok yaşadı. Çünkü olayın olduğu tarihlerde İstanbul'da bile değildi. Ve hayatında ne alkol, ne de askerlik dışında araç kullanmıştı.

4 AY ADLİYEDE ÇALIŞTI

Albayrak mahkemede, suçlamaları kabul etmedi. Eşinin salon dışında beklediğini, mahkemeye çağrılarak yüzleştirilmesini talep etti. Albayrak'ın iddialarına göre mahkeme başkanı bunu kabul etmedi. Albayrak'a 3 bin lira para cezası verildi. Albayrak, parayı ödeyemeyince cezası kamu hizmetinde çalışmaya dönüştürüldü. Denetimli Serbestlik kapsamında Çorlu Adliyesi'nde 4 ay çalıştı.

GERÇEĞİ ÖĞRENDİĞİNDE İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Yargılandığı suçu işlemediğini söyleyen Albayrak, başından geçenleri Habertürk'e anlattı. Bu süreçte avukat tutma gücünün olmadığını belirten Albayrak şunları söyledi:

"Ben bu cezayı aldıktan sonra araştırmaya başladım. Çünkü ne eşimi dövdüm ne de alkollü araç kullanmıştım. Daha önce Zeytinburnu'nda kalıyordum. Zeytinburnu'nda ulaştığım bazı kişiler bana ‘Ağabeyin senin kimliğini kullanıyor' dediler. İnanmadım. Sonra bir gün yengem arayıp ‘Senin kimliğini buldum' dedi. 'Nasıl olur benim kimliğim yanımda' diyorum. 'Hayır, kimlik elimde ama Rıdvan'ın resmi var. İsim soyisim ve TC kimlik numarası hepsi sana ait' diyor. Ben o zaman öğrendim ağabeyim benim kimlik bilgilerimi çalıp sahte kimlik çıkartmış. Kendi fotoğrafını yapıştırmış. Diğer bilgiler tamamen bana aitti."

ADINA ŞİRKET KURDU TRAFİK CEZASI YEDİ

Öğrendikleri karşısında ikinci şoku yaşayan Fatmir Albayrak avukat tuttu. Bir gün İstanbul'da avukatının yanına giderken polisin kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu belirlendi. Bu kez sahte evrakla şirket kurmakla suçlanıyordu. Yine para cezası alan Albayrak'a ayrıca peş peşe trafik cezaları gelmeye devam etti. Avukatı Göknur Mercan cezalara itiraz etti. Ayrıca ağabeyi Rıdvan Albayrak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AĞABEYİNİN 78 OLAYDAN ARANMASI ÇIKTI

Avukat Göknur Mercan yaptığı araştırmada, Fatmir Albayrak'ın suçlandığı tüm suçları ağabeyi Rıdvan Albayrak'ın işlediğini kanıtladı. Avukat Mercan "Müvekkilimin ağabeyi müvekkilimin kimlik bilgilerini ve kendi fotoğrafını kullanarak resmi bir kimlik çıkartıyor görünürde. Daha sonra bu şahıs birçok suç işliyor. Bu işlenen suçlar neticesinde yargılamalar oluyor ve yargılamalar da doğal olarak şahsın elindeki sahte kimlik bilgilerine göre oluyor ve müvekkilim bu suçlar neticesinde yargılanıyor. 78 suçtan aranıyor. Bunların içerisinde dolandırıcılık ve benzeri suçlar da var" dedi.

İŞLEMEDİĞİ SUÇLAR YÜZÜNDEN HESABINA BLOKE KONULDU

Bütün davalardan beraat ettiğini anlatan Fatmir Albayrak, İzmir'den gelen son mesajla yeniden kâbusu yaşamaya başladı. İddiaya göre ağabeyi İzmir Tire'de bir trafik kuralını ihlal etmişti ve ceza yine Fatmir Albayrak'a geldi. Borcu ödeyemeyen Albayrak'ın hesabına Tire Vergi Dairesi'nce bloke konuldu. Albayrak iş hayatında sıkıntılar yaşadığını belirterek "Ben şu an ne işe girebiliyorum ne hesaplarımda işlem yapabiliyorum. Hesaplarımda sürekli bloke var. Yardım da alamıyorum mağdur durumdayım" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BETON GİBİ! Son dakika: Kurbağalıdere'nin görüntüsü korkuttu
GÜNDEMKurbağalıdere beton dökülmüş gibi!
2020’de en çok kâr elde eden 20 şirket
GÜNDEM2020’de en çok kâr elde eden 20 şirket
Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı
GÜNDEMYunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan lansman törenine katıldı! İşte TRT'nin yeni kanalı...
GÜNDEMTRT'nin yeni kanalı açıldı
Son dakika: Cihangir sapığı için istenen ceza belli oldu - Haberler
GÜNDEMCihangir sapığı için istenen ceza belli oldu
UMUT İÇİN.... Son dakika: Kaza kurbanı bisiklet sporcusu Umut'un ailesi eylem başlattı
GÜNDEMKaza kurbanı bisiklet sporcusu Umut'un ailesi eylem ...
KRİPTO VURGUN! Son dakika: Thodex'te kritik ifade! - Haberler
GÜNDEMThodex'te kritik ifade!
EVLAT NÖBETİ... Son dakika: Muş'taki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
GÜNDEMMuş'taki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
SAPIK! Son dakika... Kabinde kadınları görüntülemişti! İlk karar verildi - VİDEO HABER
GÜNDEMİğrenç olayda sıcak gelişme!
İzmir'deki çifte cinayet kamerada! - Haberler
GÜNDEMİzmir'deki çifte cinayet kamerada!