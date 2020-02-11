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Geçtiğimiz cuma 6.04'e kadar yükselen dolar/TL dün sabah saatlerinde 5.98'e kadar gerilemişti.

Önceki hafta ağırlıklı olarak 5.98-6.00 lira aralığında hareket eden dolar dün düşüş eğilimindeyken Suriye'den gelen çatışma haberleriyle 6 liranın üzerine tırmandı. Haftanın il gününü de 6.0144'ten tamamladı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Dolar yeni güne de 6.0183 liradan başladı. Cuma günü 6.59 liraya dayanan Euro ise bu sabah itibarıyla 6.57 liradan işlem görüyor.

Bugün Suriye'den gelecek haber akışı takip edilecek. Dünyada ise koronavirüs salgını ve salgının ekonomik etkileri gözlemlenmeye devam ediyor.