İran Dışişleri Bakanı Mohammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği'nin ABD yaptırımlarını etkisiz bırakmak için İran ile dolar dışı ticaret yapma konusunda yavaş yol aldığını, aynı konuyu başka ülkelerle görüşmekte olduklarını söyledi.
Zarif dün Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupalılarla bir özel amaç mekanizması konusunda çalışmaya devam ediyoruz ama onları beklemek zorunda kalıyoruz. Halkımızın yararı için Hindistan, Çin ve Rusya gibi geleneksel ortaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Zarif, İran'ın ticaret ortaklarıyla doğrudan ödeme ve takas mekanizmaları oluşturmakta olduğunu söyledi. AB, İran'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmayla sağladığı ekonomik yararları kaybetmemesi için bir özel amaç vasıtası (SPV) kurmak istiyor. İran'ın büyük devletlerle imzaladığı ve nükleer programını daraltmayı vaat ettiği anlaşmadan, ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl Mayıs ayında çıkmıştı.
AB diplomatları SPV'nin geçen yıla yetişeceğini umuyorlardı ancak üye ülkeler ABD'nin İran'a karşı yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımlara hedef olmaktan çekindikleri için çalışmalar ilerleyemiyor.
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