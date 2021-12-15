Dolarda son durum

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Dün dolar yeniden 14 liranın üzerine tırmanınca gözler Merkez Bankası'na çevrilmişti. Merkez, aralık başından bu yana kuru söz konusu seviyenin altında tutmak için piyasaya 4 kez müdahalede bulunmuştu. Ancak dün yeni bir müdahale gelmedi.

Dolar yeni güne de 14.39 liradan başladı.

Piyasaların bugün gözü Fed'in akşam açıklayacağı faiz kararında olacak. Fed faizi 2020 yılı Mart ayından bu yana yüzde 0.00-0.25 seviyesinde tutuluyor. Analistlerin beklentisi faizde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak asıl önemli olan toplantı sonucu verilen mesajlar olacak. Varlık alım programının ne kadar hızlandırılacağı ve yakın vadedeki olası bir faiz artırımının zamanlamasına dair ipuçları piyasanın önümüzdeki günlerdeki seyrini belirleyebilir.

Tabi bunun yanında yurtiçinde yarın Merkez Bankası (TCMB) yarın merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi 100 baz puanlık bir faiz indirimi geleceği yönünde oluşmuş durumda. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizi yüzde 15'e çekmişti.