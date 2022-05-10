Dolarda son durum

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Dolar/TL dün 6 ayın ardından yeniden 15'i aşmış günü 15.08'den kapatmıştı.

Dolar yeni güne de 15.10 liradan başladı.

Geçen hafta Fed 50 baz puanlık faiz artırımına gitmiş, Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki toplantılarda 75 baz puanlık indirimi tartışmadıklarını belirterek beklenenden daha güvercin bir açıklamada bulunmuştu.

Geçen çarşamba günü bunun etkisiyle ABD tahvil getirileri ve dolarda gerileme yaşanmıştı. Ancak bu rüzgar uzun süre esemedi. Perşembeden itibaren artan enflasyona yönelik endişeler ağırlık kazanmaya başladı.

Dün ABD 10 yıllık tahvilin getirisi yeniden yüzde 3.5'in üzerine çıktı. Dolar endeksi ise 20 yılın zirvesini gördü.